L’ONU autorise une force dirigée par le Kenya pour Haïti ; des questions clés demeurent

Le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé lundi le déploiement d’une mission multinationale de sécurité dirigée par le Kenya en Haïti pour aider la police à repousser les gangs armés qui ont pris le contrôle de vastes pans de ce pays des Caraïbes ravagé par la crise. La résolution, qui a été rédigée par les États-Unis et l’Équateur, une un an après que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a appelé au déploiement immédiat d’une force internationale force pour rétablir l’ordre – une demande qui divise étant donné l’histoire troublée d’interventions étrangères déstabilisatrices d’Haïti. Les détails clés, notamment la taille de la mission, le moment où elle sera déployée, les règles d’engagement et la stratégie de sortie, restent à régler.

Haïti veut une aide étrangère contre les gangs. Les détails inquiètent toutes les parties.

Un brouillon de la résolution obtenue par le Washington Post présente les plans d’une force qui apporterait un soutien à la police haïtienne, notamment en menant des opérations de sécurité conjointes contre les gangs, et protégerait les « sites d’infrastructures critiques » tels que les hôpitaux et les ports dans le but d’établir un niveau de sécurité « propice à la tenue d’élections libres et équitables ».

Le Conseil de sécurité a autorisé une mission d’un an, qui sera réexaminée après neuf mois. Il serait financé par les contributions volontaires des États membres de l’ONU. Les États-Unis, qui ont passé des mois à chercher un allié pour diriger une mission qu’ils ne voulaient pas diriger eux-mêmes, ont promis au moins 100 millions de dollars, sous réserve de l’approbation du Congrès.

La résolution autorise le force à « adopter des mesures temporaires urgentes à titre exceptionnel » pour « éviter des pertes de vies humaines ».

Jean Victor Généus, ministre des Affaires étrangères d’Haïti, s’est félicité de cette autorisation.

« Plus qu’un simple vote, il s’agit en fait d’une expression de solidarité avec une population en détresse », a-t-il déclaré aux Nations Unies après l’adoption de la résolution. « C’est une lueur d’espoir pour un peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d’une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. »

Treize des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de l’autorisation de la mission. La Chine et la Russie se sont abstenues.

Vassily Nebenzia, l’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, a déclaré que Moscou comprenait « l’ampleur et l’urgence » des calamités auxquelles Haïti est confronté et n’avait « aucune objection de principe » à une mission. Mais ses demandes de plus de détails sur ses « paramètres », a-t-il déclaré, sont restées « sans réponse ».

« L’histoire d’Haïti contient de nombreuses expériences d’ingérence étrangère irresponsable », a déclaré Nebenzia. « C’est ce qui a donné naissance à une spirale descendante que les Haïtiens n’ont pas réussi à surmonter depuis des années. Autoriser un nouveau recours à la force en Haïti sans une compréhension précise des paramètres de la mission… relève d’une vision à courte vue.

De hauts responsables de l’administration américaine ont délivré l’autorisation lundi comme une « étape importante » dans l’effort pour relever « les défis critiques en matière de sécurité et de gouvernance en Haïti ».

« Obtenir un mandat de l’ONU est une première étape extrêmement importante », a déclaré l’un des responsables, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en vertu des règles imposées par l’administration. « Un certain nombre d’étapes supplémentaires sont à venir, et nous espérons que cela commencera à se dérouler de manière progressive. »

Les États-Unis ont déclaré qu’ils prévoyaient de fournir un soutien logistique, de communication et médical « important ». Le Kenya a déclaré qu’il envisageait d’engager 1 000 policiers dans ce pays de 11,5 millions d’habitants. Plusieurs pays des Caraïbes se sont déclarés disposés à fournir des centaines de personnes.

La mission n’avait pas besoin de l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU, mais le Kenya a déclaré qu’il demanderait une telle approbation avant d’aller de l’avant.

Les analystes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la mission ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s’attaquer aux gangs. Alfred Mutua, le ministre des Affaires étrangères du Kenya, était optimiste que cela aurait un effet positif.

« Nous ne pensons pas qu’il y aura beaucoup de violence », a-t-il déclaré la semaine dernière à la British Broadcasting Corp. « Ces gangs sont puissants parce qu’ils n’ont personne qui puisse les égaler. »

Il s’attend à ce qu’une force soit déployée d’ici le début de l’année prochaine.

Samuel Madistin, président de l’association de défense des droits humains Fondasyon Je Klere, basée à Port-au-Prince, s’est dit sceptique quant à la possibilité que la mission « produise des résultats durables en matière de sécurité » si elle ne dispose pas de capacités militaires et ne travaille pas à la reconstruction des institutions clés. y compris un système judiciaire indépendant et une force de police qui a été secouée par une crise d’usure.

« Nous n’avons pas besoin de touristes », a déclaré Madistin. « Nous avons plutôt besoin d’une force capable de repousser les gangs et d’aider à la réunification du territoire national. »

Les gangs ont longtemps dominé Haïti, mais leur pouvoir et leur influence se sont accrus dans le vide de pouvoir laissé par l’assassinat toujours non résolu du président Jovenel Moïse en 2021. Selon certaines estimations, les groupes armés illégaux contrôlent 80 pour cent de la capitale et ont étendu leur influence. atteindre la campagne.

Les gangs ont semé la terreur parmi les Haïtiens ordinaires. Des membres d’un gang sont kidnappés des civils contre rançon, leur tirent dessus sans discernement depuis les toits et violent des femmes et des enfants. Les violences ont poussé plus de 130 000 personnes de chez eux et bloqué l’aide humanitaire dans un pays où l’UNICEF rapporte que près d’un enfant sur quatre souffre de malnutrition chronique.

Les États-Unis ont exhorté à plusieurs reprises leurs citoyens à partir.

La police haïtienne est sous-équipée en armes et en nombre par rapport aux gangs, qui font entrer clandestinement la plupart de leurs armes depuis les États-Unis. Les civils ont formé des groupes d’autodéfense pour s’attaquer eux-mêmes aux gangs, lynchant les suspects présumés et suscitant l’inquiétude.

Les Haïtiens luttent contre les gangs, obtiennent du soutien – et s’inquiètent

De nombreux Haïtiens soutiennent une mission de sécurité multinationale, mais certains craignent qu’elle puisse servir à soutenir Henry, un Premier ministre nommé largement considéré comme illégitime. Les progrès vers les élections ont été lents et les efforts déployés par les dirigeants des Caraïbes pour sortir de l’impasse politique ont été vains.

Zhung Jun, ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies, a déclaré que « sans un gouvernement légitime, efficace et responsable en place, tout soutien extérieur ne peut guère avoir d’effets durables ».

Rassembler une force a été un défi ; Henry a hébergé doute cette année que ce soit se matérialiserait un jour.

Même si les États-Unis ont soutenu son appel en faveur d’une telle force, il n’a jamais envisagé d’en diriger un – ce qui reflète en partie l’aversion de Washington à participer à de telles interventions après le retrait américain d’Irak et d’Afghanistan.

L’administration Biden a poussé le Canada à prendre la barre, et Ottawa a déployé une délégation en Haïti l’année dernière pour évaluer les besoins. Mais le plus haut soldat canadien a exprimé des doutes quant à la capacité de l’armée de mener une mission tout en aidant l’Ukraine.

La République dominicaine ferme sa frontière avec Haïti, attisant encore les tensions

La réticence de plusieurs pays découle également des échecs des interventions internationales passées en Haïti, dont beaucoup n’ont pas réussi à apporter une stabilité durable à ce pays des Caraïbes.

Une mission de stabilisation de l’ONU de 2014 à 2017 a obtenu des résultats mitigés contre les gangs. On s’en souvient surtout pour une épidémie de choléra qui a tué près de 10 000 personnes. Les Nations Unies ont longtemps refusé de reconnaître que les mauvaises pratiques sanitaires de leurs soldats de maintien de la paix avaient déclenché l’épidémie.

Le Kenya, qui a l’habitude de participer à de telles missions, a déclaré en juillet qu’il envisagerait de diriger une force. Mais la police du pays a son propre bilan en matière de corruption et d’abus, et les analystes craignent que le personnel parlant anglais et swahili ait des difficultés sans connaître le créole haïtien ou le français.

La résolution appelle la mission à mettre en place « un mécanisme de surveillance » pour prévenir les violations des droits. Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré lundi que l’administration « garderait un œil attentif sur cette question à mesure que la mission avance ».

James Beltis, membre de l’Accord du Montana, un puissant groupe d’opposition composé de groupes de la société civile et de personnalités politiques, a qualifié l’autorisation de la mission de « revers ».

« Nous semblons être coincés avec la même solution que celle que nous utilisons depuis 30 ans », a-t-il déclaré au Post. « D’un point de vue politique, cela semble être un soutien au gouvernement actuel. »

Remose Clerbrun a des sentiments mitigés. Cette femme de ménage de Port-au-Prince, âgée de 46 ans, a trois enfants qui ne peuvent pas aller à l’école à cause de la violence des gangs et qui est submergée par des « angoisses extrêmes ».