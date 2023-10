L’ONU autorise un deuxième vaccin contre le paludisme. Les experts préviennent que cela ne suffit pas à arrêter la propagation de la maladie

LONDRES (AP) — L’Organisation mondiale de la santé a autorisé lundi un deuxième vaccin contre le paludisme, une décision qui pourrait offrir aux pays une option moins chère et plus facilement disponible que la première injection mondiale contre la maladie parasitaire.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’agence de santé des Nations Unies approuvait le nouveau vaccin contre le paludisme sur la base des conseils de deux groupes d’experts, recommandant son utilisation chez les enfants à risque de contracter la maladie.

« En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d’un vaccin sûr et efficace contre le paludisme. Maintenant, nous en avons deux », a déclaré Tedros.

L’Université d’Oxford a développé le nouveau vaccin à trois doses avec l’aide du Serum Institute of India. Les recherches suggèrent qu’il est efficace à plus de 75 % et que la protection est maintenue pendant au moins un an supplémentaire avec un rappel. Tedros a déclaré que le vaccin coûterait entre 2 et 4 dollars et qu’il pourrait être disponible dans certains pays l’année prochaine si les bailleurs de fonds acceptent de l’acheter.

Plus tôt cette année, les autorités réglementaires du Ghana et du Burkina Faso ont approuvé le vaccin.

« C’est un outil supplémentaire dont nous disposons désormais, mais il ne remplacera pas les moustiquaires et la pulvérisation d’insecticides », a déclaré John Johnson de Médecins sans frontières. « Ce n’est pas le vaccin qui va arrêter le paludisme. »

Johnson ne faisait pas partie du groupe d’experts de l’OMS qui a donné le feu vert au vaccin d’Oxford.

En 2021, l’OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme dans ce qu’elle a décrit comme un effort « historique » visant à mettre fin aux ravages que la maladie transmise par les moustiques fait peser sur l’Afrique, qui abrite la plupart des 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde.

Mais ce vaccin, connu sous le nom de Mosquirix et fabriqué par GSK, n’est efficace qu’à environ 30 %, nécessite quatre doses et la protection s’estompe en quelques mois. Les experts de l’OMS ont toutefois déclaré que les données disponibles à ce jour sur les vaccins développés par GSK et Oxford ne montrent pas lequel est le plus efficace.

La Fondation Bill & Melinda Gates, l’un des plus grands bailleurs de fonds du vaccin GSK, a renoncé l’année dernière à soutenir financièrement directement le déploiement de Mosquirix, affirmant qu’il était moins efficace que ce que les responsables le souhaiteraient et que le financement serait mieux utilisé ailleurs. La fondation a déclaré qu’elle avait continué à contribuer au déploiement du vaccin en soutenant Gavi, une alliance mondiale de vaccins qui achète les vaccins GSK pour les distribuer dans les pays les plus pauvres.

« La grande différence entre ces deux vaccins est l’accès », a déclaré Johnson, soulignant que seulement une douzaine de pays devraient recevoir des quantités limitées du vaccin GSK au cours des prochaines années.

GSK a déclaré qu’elle ne pouvait produire qu’environ 15 millions de doses par an. Le Serum Institute a déclaré qu’il pourrait produire jusqu’à 200 millions de doses du vaccin d’Oxford par an.

Alister Craig, professeur émérite à la Liverpool School of Tropical Medicine, a déclaré qu’il recommanderait plutôt aux pays essayant de faire passer le vaccin GSK au vaccin Oxford.

Si le nouveau vaccin est largement déployé à travers l’Afrique, il pourrait réduire considérablement le nombre de maladies graves et de décès causés par le paludisme dans quelques années, a déclaré Craig.

Aucun des deux vaccins contre le paludisme n’arrête la transmission, donc les campagnes de vaccination à elles seules ne suffiront pas à arrêter les épidémies. Les efforts visant à enrayer la maladie sont également compliqués par l’augmentation des rapports faisant état de résistance aux principaux médicaments utilisés pour traiter le paludisme et par la propagation d’espèces de moustiques envahissantes.

« Vous seriez idiot de penser que ce vaccin va marquer la fin de l’histoire du paludisme », a déclaré Craig.

Dans une décision distincte, le groupe d’experts de l’OMS a également autorisé le vaccin contre la dengue fabriqué par Takeda, qui avait déjà été approuvé par l’organisme de réglementation pharmaceutique de l’Union européenne.

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue, courante dans les pays tropicaux d’Amérique latine et d’Asie. Bien que la plupart des infections soient bénignes, les cas graves de maladie transmise par les moustiques peuvent entraîner des hémorragies internes, des lésions organiques et la mort.

Les groupes d’experts de l’OMS ont conseillé d’utiliser le vaccin Takeda contre la dengue chez les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les pays où la prévalence de la maladie est élevée.

Des études antérieures ont montré que le vaccin de Takeda était efficace à environ 84 % pour empêcher les personnes d’être hospitalisées pour la dengue et à environ 61 % pour arrêter les symptômes quatre ans après avoir été vacciné.

Près de 1 000 personnes ont été tuées par la dengue cette année lors d’une épidémie en cours au Bangladesh, la pire épidémie de cette maladie dans le pays.

___

L’écrivain d’Associated Press Jamey Keaten à Genève a contribué à ce rapport.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Maria Cheng, Associated Press