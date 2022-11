L’ONU augmente son budget d’aide alimentaire pour nourrir un tiers du Liban

BEYROUTH (AP) – Le Premier ministre par intérim du Liban et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont déclaré mardi qu’ils avaient augmenté leur aide alimentaire à la nation en difficulté, nourrissant ainsi un tiers de la population touchée par la crise.

La petite nation méditerranéenne est en proie à la pire crise économique et financière de son histoire moderne. Les trois quarts de sa population ont plongé dans la pauvreté depuis fin 2019. La livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain, et le pays est aux prises avec l’une des pires inflations des prix alimentaires au monde.

Le Liban compte environ 6 millions d’habitants, dont plus d’un million de réfugiés syriens qui ont fui le pays déchiré par la guerre au cours de la dernière décennie.

Le PAM allouait autrefois 700 millions de dollars d’aide alimentaire au Liban chaque année, et l’a porté à 1,3 milliard de dollars en 2022. Aujourd’hui, il a affecté 5,4 milliards de dollars pour les trois prochaines années, augmentant son budget annuel d’aide alimentaire de 500 millions de dollars.

Le nouveau budget permettra au PAM de nourrir environ 2 millions de personnes, réparties à parts égales entre réfugiés syriens et libanais vulnérables.

“Les prix des denrées alimentaires au Liban sont 16 fois plus élevés qu’ils ne l’étaient en octobre 2019 avant le début de la profonde crise financière actuelle”, a déclaré la porte-parole du PAM, Rasha Abou Dargham, à l’Associated Press. « Les revenus des familles ne suffisent pas à faire face à la flambée des prix de la nourriture et des autres besoins de base.

Le Premier ministre par intérim Najib Mikati, après avoir rencontré le directeur du PAM au Liban, Abdallah Alwardat, a déclaré dans un communiqué qu’il avait insisté pour augmenter le nombre de Libanais bénéficiant de l’aide alimentaire du PAM.

Le PAM livre des colis alimentaires aux familles et travaille avec les agriculteurs et les petites entreprises, mais travaille également avec le gouvernement libanais pour exécuter un programme d’aide d’urgence en espèces aux familles libanaises vulnérables actuellement financé par un prêt de la Banque mondiale.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé qu’ils donneraient au pays en crise 80,5 millions de dollars d’aide pour l’aide alimentaire et les stations de pompage à énergie solaire. La Banque mondiale a approuvé en mai un prêt de 150 millions de dollars pour stabiliser les prix du pain au Liban.

Kareem Chehayeb, Associated Press