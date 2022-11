L’ONU augmente son budget d’aide alimentaire pour nourrir un tiers du Liban

BEYROUTH – Le Premier ministre par intérim du Liban et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont déclaré mardi qu’il avait augmenté son aide alimentaire à la nation en difficulté, nourrissant ainsi un tiers de la population touchée par la crise.

La petite nation méditerranéenne est en proie à la pire crise économique et financière de son histoire moderne. Les trois quarts de sa population ont plongé dans la pauvreté depuis fin 2019. La livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain, et le pays est aux prises avec l’une des pires inflations des prix alimentaires au monde.