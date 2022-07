L’ONU assouplit l’embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine

NATIONS UNIES (AP) — Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté vendredi l’assouplissement de l’embargo sur les armes contre la République centrafricaine, une déception pour son gouvernement, qui souhaitait une levée complète de l’interdiction de vente ou de transfert d’armes et de munitions.

Le vote a été de 10 à 0 avec la Russie, la Chine et les trois membres africains du conseil qui ont soutenu une levée de l’embargo se sont abstenus.

Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, a déclaré au conseil après le vote que le gouvernement se félicitait de la première étape vers un embargo sur les armes à destination des groupes armés.

Elle s’est également félicitée de la fin des limitations de certaines catégories d’armes pour les forces gouvernementales, mais elle a souligné que “cet embargo n’est plus justifié”.

“L’embargo de 2013 est indéniablement inefficace car il n’apporte plus de solutions spécifiques aux graves problèmes posés par la prolifération des armes par des extrémistes et des rebelles qui possèdent eux-mêmes de très nombreuses armes sophistiquées”, a déclaré Baïpo-Temon.

La République centrafricaine, riche en minerais mais appauvrie, est confrontée à des combats intercommunautaires meurtriers depuis 2013, lorsque les rebelles majoritairement musulmans de la Séléka ont pris le pouvoir et forcé le président François Bozizé à quitter ses fonctions. La plupart des milices chrétiennes ont ensuite riposté, ciblant également les civils dans les rues. Des milliers de personnes ont été tuées et la plupart des musulmans de la capitale ont fui dans la peur.

Un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes rebelles a été signé en février 2019, mais la violence a éclaté après que la cour constitutionnelle a rejeté la candidature de Bozizé à la présidence en décembre 2020. Le président Faustin Archange Touadera a remporté un second mandat avec 53 % des voix, mais il continue de faire face à l’opposition d’une coalition rebelle liée à Bozizé.

Le gouvernement contrôle la capitale, mais une grande partie du pays est contrôlée par des groupes armés.

La France a rédigé la résolution et engagé de longues négociations avec la Russie sur le maintien de l’embargo sur les armes afin d’éviter un éventuel veto russe.

Le coordinateur politique adjoint de la France, Wadid Benaabou, a déclaré que l’objectif de l’embargo sur les armes a toujours été de réduire la menace des groupes armés.

Il a déclaré que le Conseil de sécurité “a toujours été attentif” aux besoins du gouvernement centrafricain et que la résolution de vendredi rend encore plus facile pour ses forces d’obtenir tous les types d’armes et de munitions.

“Ils ont ainsi reçu plus de 20 000 armes et 29 millions de cartouches ces dernières années”, a déclaré Benaabou après le vote.

L’ambassadeur du Kenya auprès de l’ONU, Martin Kimani, a déclaré que la résolution « a fait un pas positif vers la levée totale de l’embargo sur les armes ». Mais il a déclaré que le Kenya avait voté en faveur de l’abstention parce que la résolution ne lève pas complètement les sanctions contre le gouvernement centrafricain, un point de vue soutenu par le Ghana et le Gabon.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a salué la prolongation de l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et le gel des avoirs, affirmant que ces mesures visent à promouvoir la paix et la stabilité en RCA et dans la région.

“Sur l’embargo sur les armes, la région est inondée d’armes à feu et il est temps d’endiguer le flux effréné”, a déclaré DeLaurentis au conseil après le vote. “S’il est effectivement mis en œuvre, cet embargo sur les armes contribuera à faire taire les armes.”

Il a appelé les autorités centrafricaines à continuer d’améliorer la protection physique et la responsabilité de ses armes.

“La vérité est que les actions militaires seules ne résoudront pas les crises de la RCA”, a déclaré DeLaurentis. « Une bonne gouvernance, une réforme crédible du secteur de la sécurité, un désarmement et une réintégration transparents, un dialogue national, ainsi que la justice et la responsabilité sont les étapes les plus importantes vers la paix.

Edith M. Lederer, Associated Press