L’ONU approuve une résolution pour commémorer chaque année le génocide de Srebrenica en 1995 malgré l’opposition serbe

NATIONS UNIES (AP) — Les Nations Unies ont approuvé jeudi une résolution établissant une journée annuelle pour commémorer le génocide de plus de 8 000 musulmans de Bosnie par les Serbes de Bosnie en 1995, une décision à laquelle s’opposent avec véhémence les Serbes qui craignent que cela les qualifie tous de partisans du « génocide ». du massacre.

Le vote à l’Assemblée générale, qui compte 193 membres, a été de 84 voix contre 19, avec 68 abstentions, reflet des inquiétudes de nombreux pays quant à l’impact du vote sur les efforts de réconciliation dans une Bosnie profondément divisée.

Les partisans espéraient obtenir 100 « oui ». L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, qui a voté contre la résolution, a déclaré à l’assemblée que le total des abstentions et des votes « non » – 87 – était supérieur aux 84 voix pour. Il convient également de noter que 22 pays ont sauté la réunion et n’ont pas voté, certains apparemment en raison du différend sur la commémoration.

La résolution désigne le 11 juillet comme « Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica en 1995 », qui sera célébrée chaque année à partir de deux mois.

La résolution, parrainée par l’Allemagne et le Rwanda, ne mentionne pas les Serbes comme coupables, mais cela n’a pas empêché l’intense campagne de lobbying en faveur du « non » menée par le président serbe de Bosnie, Milorad Dodik, et le président populiste de la Serbie voisine, Aleksandar Vucic. , qui portait un drapeau serbe sur ses épaules alors qu’il était assis dans la salle de l’Assemblée pendant le vote.

Vukic a déclaré aux membres de l’ONU après le vote que toutes les personnes impliquées dans le massacre de Srebrenica avaient déjà été reconnues coupables et condamnées à la prison et a déclaré que le seul objectif de la résolution était de « mettre de côté la culpabilité morale et politique » : les peuples de Serbie et de la République. Srpska, la moitié serbe de Bosnie de la Bosnie.

« Ces gens qui voulaient stigmatiser le peuple serbe n’ont pas réussi et ils ne réussiront jamais », a-t-il déclaré. « Rien n’aurait jamais pu mieux unir le peuple serbe que ce qui se passe ici aujourd’hui. »

Le député russe Nebenzia a qualifié l’adoption de la résolution de « victoire à la Pyrrhus pour ses parrains », affirmant que si leur objectif « était de diviser l’Assemblée générale… alors ils ont brillamment réussi ».

Mais l’adoption de la résolution a été saluée par Zeljko Komsic, membre croate de la présidence tripartite de Bosnie, par les membres des familles des victimes de Srebrenica et par de nombreux pays occidentaux et musulmans.

« Nous nous attendions en fait à ce que davantage de pays soient en faveur, mais nous sommes satisfaits », a déclaré à l’AP Sehida Abdurahmanovic, qui a perdu plusieurs membres de sa famille pendant le génocide. « Ceux qui se sont abstenus et ont voté contre, nous les placerons sur un pilier de la honte que nous construisons au centre commémoratif. »

Le 11 juillet 1995, les Serbes de Bosnie ont envahi une zone de sécurité protégée par l’ONU à Srebrenica. Ils ont séparé au moins 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques de leurs épouses, mères et sœurs et les ont massacrés. Ceux qui tentaient de s’enfuir ont été pourchassés à travers les bois et les montagnes autour de la ville.

Les meurtres de Srebrenica ont été le point culminant sanglant de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, qui a eu lieu après que l’éclatement de la Yougoslavie d’alors ait déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales populations ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques musulmans.

La Serbie et les Serbes de Bosnie avoir nié que le génocide a eu lieu à Srebrenica, bien que cela ait été établi par deux tribunaux de l’ONU.

Avant le vote, Vucic a exhorté les membres de l’ONU à voter « non », qualifiant la résolution de « hautement politisée ». Il a prévenu que cela ouvrirait la « boîte de Pandore » et a déclaré qu’il ne s’agissait pas de réconciliation. Il a déclaré que cela ne ferait que « rouvrir de vieilles blessures » et créer « un chaos politique total » dans la région et à l’ONU. Il a également vivement attaqué l’Allemagne pour avoir tenté de donner des « leçons de morale » à la communauté internationale et à la Serbie.

La décision en 2007 de la Cour internationale de Justice, le plus haut tribunal de l’ONU, selon laquelle les actes commis à Srebrenica constituaient un génocide, est incluse dans le projet de résolution. C’était le premier génocide en Europe depuis l’Holocauste nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a tué environ 6 millions de Juifs et de personnes issues d’autres minorités.

L’ambassadrice allemande à l’ONU, Antje Leendertse, a présenté la résolution, affirmant que son pays souhaitait construire un système multilatéral pour empêcher une répétition des crimes de l’Allemagne nazie, honorer la mémoire des victimes de Srebrenica et soutenir les survivants. La résolution « n’est dirigée contre personne, ni contre la Serbie », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’adresse plutôt aux auteurs du génocide.

Leendertse a souligné qu’une commémoration officielle par l’ONU du génocide rwandais de 1994 a lieu chaque année le 7 avril – le jour où le gouvernement dirigé par les Hutus a commencé à massacrer les membres de la minorité tutsie et leurs partisans. La résolution vise à « combler le fossé » en créant une journée distincte des Nations Unies pour commémorer les victimes de Srebrenica, a-t-elle déclaré.

Menachem Rosensaft, fils de survivants de l’Holocauste et professeur adjoint à la Cornell Law School, a déclaré mercredi à l’Associated Press que désigner le 11 juillet comme journée officielle de commémoration du génocide de Srebrenica « est un impératif moral et juridique ».

Les Bosniaques musulmans tués méritent que leur mort et la manière dont ils sont morts soient commémorées. Srebrenica était censée être une zone sûre mais a été abandonnée par les soldats de maintien de la paix néerlandais de l’ONU, laissant les Bosniaques qui y cherchaient refuge « être assassinés sous la surveillance de l’ONU ». » dit Rosensaft.

Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group à l’ONU, a qualifié le moment du vote de « malheureux, compte tenu des allégations selon lesquelles Israël poursuit génocide à Gaza.»

Les rédacteurs d’Associated Press Eldar Emric à Srebrenica et Jovana Gec et Dusan Stojanovic à Belgrade, en Serbie, ont contribué à ce rapport.