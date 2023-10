L’ONU approuve l’intervention d’une force internationale pour aider Haïti dans un contexte de violence des gangs | Actualités sur la criminalité

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé l’envoi d’une force multinationale pour aider Haïti alors que ce pays des Caraïbes est aux prises avec la violence généralisée des gangs.

Le conseil, composé de 15 membres, a voté massivement en faveur lundi, et 13 d’entre eux ont approuvé une mission dirigée par le Kenya en Haïti. Les deux autres pays membres du conseil – la Russie et la Chine – se sont abstenus, invoquant les craintes liées à l’histoire troublée d’Haïti et à l’implication étrangère.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé à plusieurs reprises une aide internationale au cours de l’année écoulée, alors que la violence des gangs est montée en flèche, entraînant une insécurité toujours croissante et une vague de représailles des justiciers.

Les estimations de l’ONU 5,2 millions de personnes, près de la moitié de la population, a actuellement besoin d’une aide humanitaire. La violence des gangs a déplacé environ 200 000 habitants et tué 3 000 personnes rien que cette année, avec 1 500 autres kidnappés contre rançon.

Le mois dernier, le puissant chef de gang Jimmy « Barbecue » Chérizier a annoncé son intention de renverser le gouvernement de Henry, suscitant encore davantage de craintes quant à la stabilité du pays.

En réponse à la violence, la résolution de l’ONU de lundi autorise la création et le déploiement d’une durée d’un an d’une mission de « soutien multinational à la sécurité » (MSS) pour renforcer la police haïtienne, rétablir la sécurité et protéger les infrastructures critiques. La force serait soumise à un réexamen après neuf mois.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean Victor Geneus, a applaudi le vote de lundi, appelant les pays à s’engager à participer « le plus rapidement possible ».

« Plus qu’un simple vote, il s’agit en réalité d’une expression de solidarité avec une population en détresse », a-t-il déclaré. « C’est une lueur d’espoir pour les gens qui souffrent depuis trop longtemps. »

Auparavant, en juillet, le Kenya s’était porté volontaire pour diriger la force internationale, promettant de « déployer un contingent de 1 000 policiers pour aider à former et assister la police haïtienne ». La Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda se sont également engagés à offrir leur aide.

L’ambassadeur du Kenya à l’ONU, Martin Kimani, a salué le vote du Conseil de sécurité comme la preuve d’un « esprit de coopération exemplaire ».

« Avec cette action, le Conseil de sécurité a allumé une lueur d’espoir pour le peuple assiégé d’Haïti », a déclaré Kimani.

Mais la résolution avait mis du temps à arriver. Des pays comme les États-Unis se sont montrés réticents à diriger une telle force.

«C’est plutôt controversé. C’est l’une des raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps », a expliqué Shihab Rattansi, correspondant d’Al Jazeera. « En fait, personne ne voulait même diriger cette mission. Ce n’est qu’à la fin du mois de juillet que le Kenya a déclaré : « Nous allons examiner la question » et a ensuite accepté de diriger ce projet.»

Même la proposition du Kenya de diriger cette force a suscité des réactions négatives. D’éminents groupes de défense des droits de l’homme, notamment Amnesty Internationalont exprimé leur « profonde préoccupation » quant à « l’usage illégal continu de la force contre les manifestants » par le Kenya à l’intérieur de ses propres frontières.

Rattansi a également souligné que de nombreux Haïtiens se méfient de l’intervention de l’ONU, en raison de leurs expériences récentes avec les soldats de maintien de la paix de l’organisation.

« En 2017, la dernière mission de stabilisation de l’ONU a non seulement amené le choléra en Haïti, qui a tué quelque 10 000 personnes – l’ONU n’a toujours pas indemnisé de manière adéquate les Haïtiens pour cela – mais elle aurait également été responsable d’abus sexuels généralisés. y compris des enfants », a-t-il déclaré.

Des critiques supplémentaires ont été formulées lundi par les représentants de l’ONU pour la Russie et la Chine, qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’envoi d’une force armée en Haïti.

Le Russe Vassily Nebenzia a qualifié cette décision de « mesure extrême qui doit être réfléchie » et a averti qu’il serait « myope » d’approuver une force sans un plan détaillé pour son éventuel retrait.

Le diplomate chinois Zhang Jun, quant à lui, a déclaré qu’Haïti avait besoin d’un « gouvernement légitime, efficace et responsable » en place pour que toute intervention étrangère soit efficace.

Haïti n’a pas organisé d’élections générales au niveau fédéral depuis avant l’assassinat du président Jovenel Moise : ses derniers sénateurs restants ont vu leur mandat expirer en janvier

Zhang s’est également demandé si l’envoi d’une force aurait été plus logique plus tôt, avant que plus de 60 pour cent de la capitale haïtienne ne tombe sous le contrôle des gangs.

« Si le Conseil avait pris cette mesure plus tôt, la situation sécuritaire en Haïti ne se serait peut-être pas détériorée comme elle l’est aujourd’hui », a déclaré Zhang après le vote de lundi.

Pourtant, les responsables aux États-Unis et ailleurs ont salué la résolution de l’ONU comme une « étape importante ».

« Nous avons franchi une étape importante aujourd’hui, mais notre travail pour soutenir le peuple haïtien n’est pas terminé », a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans un communiqué. « Il est désormais crucial que nous nous concentrions sur la réalisation de progrès dans la mobilisation du soutien international nécessaire au déploiement de cette mission de manière rapide, efficace et sûre. »