L’ONU approuve l’exemption de l’aide humanitaire de toutes les sanctions de l’ONU

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à une écrasante majorité une résolution exemptant l’aide humanitaire de tous les régimes de sanctions actuels et futurs de l’ONU, un vote que les États-Unis ont qualifié d'”historique” qui sauvera des vies et résoudra les problèmes de longue date des sanctions entravant l’acheminement de l’aide.

La résolution juridiquement contraignante a été immédiatement saluée par les organisations humanitaires, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, Mercy Corps et le Conseil norvégien pour les réfugiés, dont le secrétaire général Jan Egeland a déclaré : « elle protégera l’action humanitaire des effets paralysants des régimes de sanctions à un moment où les besoins montent en flèche » et seront « la différence entre la vie et la mort » pour certaines personnes.