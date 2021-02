NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé jeudi au secrétaire général de déployer rapidement une équipe avancée en Libye comme première étape vers l’envoi d’observateurs pour observer un cessez-le-feu d’octobre entre les parties belligérantes du pays.

Le Secrétaire général Antonio Guterres a recommandé à la fin du mois de décembre que des observateurs internationaux soient déployés en Libye, sous l’égide des Nations Unies, pour observer le cessez-le-feu depuis une base de la ville stratégique de Syrte, porte d’entrée des principaux champs pétrolifères et terminaux d’exportation du pays.

Le chef de l’ONU a déclaré qu’une équipe avancée devrait être envoyée dans la capitale libyenne, Tripoli, comme première étape pour «jeter les bases d’un mécanisme évolutif de surveillance du cessez-le-feu des Nations Unies basé à Syrte».

Le conseil a déclaré dans une lettre approuvée jeudi par les 15 membres que Guterres devrait «établir et déployer rapidement une équipe avancée en Libye», comme il l’a proposé si les conditions de sécurité et les exigences du COVID-19 le permettent.

La Libye, riche en pétrole, a été plongée dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi et divisé le pays entre un gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et des autorités rivales basées dans l’est du pays, chaque partie soutenue par un éventail de milices locales. ainsi que les puissances régionales et étrangères.

En avril 2019, le commandant Khalifa Hifter basé à l’est et ses forces, soutenus par l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont lancé une offensive pour tenter de capturer Tripoli. Sa campagne s’est effondrée après que la Turquie a intensifié son soutien militaire au gouvernement soutenu par l’ONU avec des centaines de soldats et des milliers de mercenaires syriens. Cela a conduit au cessez-le-feu d’octobre.

La lettre du Conseil de sécurité indiquait que l’équipe préliminaire devrait rendre compte des préparatifs et des «propositions pratiques» pour la surveillance du cessez-le-feu après s’être coordonnée avec la Commission militaire mixte de Libye, qui comprend cinq représentants des parties rivales, «dès que possible et au plus tard dans les 45 jours. à partir de la date de cette lettre.

Le conseil a déclaré que cela permettrait aux membres de modifier le mandat de la mission politique des Nations Unies en Libye connue sous le nom de MANUL.

L’accord de cessez-le-feu d’octobre prévoyait le retrait de toutes les forces armées des lignes de conflit et le départ de tous les mercenaires et combattants étrangers dans les trois mois, ce qui ne s’est pas produit.

Guterres a donné peu de détails sur le mécanisme de surveillance dans son rapport de fin décembre, mais a déclaré que la Commission militaire mixte «avait demandé que des observateurs internationaux individuels non armés et non en uniforme soient déployés sous les auspices des Nations Unies».

Selon le concept de la commission militaire, «les Nations Unies devraient fournir une équipe agile et évolutive d’observateurs internationaux impartiaux pour effectuer le suivi» dans la région de Syrte, a déclaré Guterres. Ils «assureraient au départ une surveillance et rendraient compte de la conformité le long de la route côtière concernant l’enlèvement des forces militaires et des mercenaires, le déploiement de la force de police conjointe, le déminage des restes explosifs de guerre, des pièges et des mines».

Guterres a déclaré que les observateurs travailleraient aux côtés d’équipes de surveillance conjointes des gouvernements rivaux de Tripoli et de l’Est «pour des tâches spécifiques de surveillance et de vérification».

«Les parties libyennes ont également exprimé leur position ferme selon laquelle aucun déploiement de forces étrangères de quelque nature que ce soit, y compris du personnel en uniforme des Nations Unies, ne devrait avoir lieu sur le territoire libyen», a déclaré le secrétaire général.

Mais la Commission militaire mixte a accueilli favorablement les offres de soutien potentiel au mécanisme de suivi des organisations régionales, notamment l’Union africaine, l’Union européenne et la Ligue arabe sous les auspices de l’ONU.

Guterres a déclaré que le déploiement d’observateurs sous l’égide de la MANUL dans la zone autour de Syrte nécessiterait un financement et du personnel des États membres de l’ONU.