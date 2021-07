L’ONU approuve la prolongation d’un an de l’aide de la Turquie à la Syrie

L’Irlande et la Norvège, qui ont rédigé la résolution soutenue par l’Occident demandant une prolongation d’un an, et la Russie, qui a fait circuler un projet de prolongation de six mois, ont toutes deux retiré leurs résolutions à la suite de cette réunion. Ensuite, les 15 membres du Conseil de sécurité se sont réunis et se sont mis d’accord sur la résolution de compromis qui a été approuvée à l’unanimité.