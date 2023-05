L’ONU appelle les talibans à suspendre les exécutions alors que les dirigeants afghans affirment que 175 personnes ont été condamnées à mort depuis 2021

L’ONU a appelé Les dirigeants talibans d’Afghanistan Lundi pour mettre fin à toutes les exécutions d’État, exprimant son inquiétude dans un rapport qui détaille les exécutions publiques, la lapidation, la flagellation et d’autres types de châtiments corporels perpétrés par le groupe islamiste radical depuis qu’il a repris le contrôle du pays il y a près de deux ans.

Le rapport fait état de divers cas de châtiments corporels administrés par les autorités talibanes, tels que des coups de fouet, des lapidations, différents types d’agressions physiques et le fait d’obliger les gens à se raser la tête et à se tenir debout dans l’eau froide.

Un garde de sécurité taliban est assis alors que deux prisonniers (R) assistent à une audience à la cour d’appel de Ghazni à Ghazni, dans l’est de l’Afghanistan, le 28 novembre 2022. Agenouillé devant un juge enturbanné dans une petite pièce du tribunal, un vieil homme condamné à mort pour meurtre plaide pour sa vie. WAKIL KOHSAR/AFP/Getty

Selon le rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), au cours des six derniers mois seulement, 58 femmes, 274 hommes et deux garçons mineurs ont été publiquement fouettés pour diverses infractions, notamment l’adultère, la fugue, le vol, l’homosexualité, consommation d’alcool, contrefaçon et trafic de drogue. Les condamnés ont reçu entre 30 et 100 coups de fouet comme punition officielle.

Des punitions similaires ont été infligées à 33 hommes, 22 femmes et deux filles mineures entre le 15 août 2021, lorsque les talibans sont revenus au pouvoir alors que les États-Unis et d’autres pays étrangers retiraient leurs troupes, et le 12 novembre 2022.

Le rapport fait état de deux exécutions publiques depuis la prise du pouvoir par les talibans, dont l’une a été ordonnée par un juge dans l’ouest de l’Afghanistan et en présence de ministres talibans, selon la MANUA. L’homme exécuté a été reconnu coupable du meurtre d’un autre homme en 2017 et la famille de la victime a exécuté la peine.

Des gardes de sécurité talibans escortent un Afghan (centre L), qui a été condamné à mort pour meurtre, et un autre prisonnier après une audience devant la cour d’appel de Ghazni à Ghazni, dans l’est de l’Afghanistan, le 28 novembre 2022. WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

L’autre exécution mentionnée dans le rapport de la MANUA était un cas d’exécution extrajudiciaire perpétré par un gouverneur de district sans procédure régulière.

« Les châtiments corporels sont une violation de la Convention contre la torture et doivent cesser. L’ONU est fermement opposée à la peine de mort et encourage le DFA (autorités de facto) à établir un moratoire immédiat sur les exécutions », a déclaré la chef des droits de l’homme de la MANUA, Fiona Frazer.

En réponse au rapport de l’ONU, le ministère des Affaires étrangères des talibans a déclaré que l’Afghanistan suivait les règles et directives islamiques.

« L’Afghanistan suit la sainte religion de l’islam et les principes islamiques ; par conséquent, les lois sont déterminées conformément aux règles et directives islamiques. En cas de conflit entre le droit international des droits de l’homme et la loi islamique, le gouvernement est tenu de suivre la loi islamique.

Le régime taliban a été largement condamné, y compris par les gouvernements d’autres nations et organisations à majorité musulmane, pour ses interprétation stricte de l’islamy compris son interdiction aux filles de plus de 12 ans d’aller à l’école ou à l’université et aux femmes d’exercer la grande majorité des professions.



De nombreux Afghans vivent dans la peur, un an après le retrait des troupes américaines de la plus longue guerre américaine 09:12

La Cour suprême afghane dirigée par les talibans a annoncé la semaine dernière que les tribunaux du pays avaient prononcé un total de 175 condamnations à mort depuis l’été 2021, dont 37 personnes condamnées à mort par lapidation.

Certaines des peines avaient déjà été exécutées, mais d’autres étaient toujours en attente d’application, selon l’adjoint de la Cour suprême, Abdul Malik Haqqani. Le tribunal n’a pas détaillé les crimes présumés des personnes qui ont reçu les peines.

Haqqani a déclaré que les dirigeants talibans avaient conseillé à tous les tribunaux du pays de continuer à prononcer des condamnations à mort et d’autres châtiments corporels conformément à l’interprétation par le groupe de la charia islamique, mais il a souligné que toutes ces condamnations « nécessitaient une étude et un examen approfondis, et les ordonnances être mis en œuvre étape par étape après approbation par le conseil de direction et le cabinet.