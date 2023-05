L’ONU appelle les talibans à mettre fin aux exécutions publiques, aux coups de fouet et aux lapidations en Afghanistan

Les Nations Unies ont critiqué lundi les talibans pour avoir continué à recourir aux exécutions publiques, aux coups de fouet et aux lapidations depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a près de deux ans.

Selon un rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, ou MANUA, 274 hommes, 58 femmes et deux garçons ont été publiquement fouettés en Afghanistan au cours des six derniers mois. La plupart des punitions étaient liées à des condamnations pour adultère et à des fugues. D’autres infractions présumées comprenaient le vol, l’homosexualité, la consommation d’alcool, la fraude et le trafic de drogue.

L’ONU a appelé les talibans à suspendre immédiatement leurs exécutions.

« Les châtiments corporels sont une violation de la Convention contre la torture et doivent cesser », a déclaré la chef des droits de l’homme de l’ONU, Fiona Frazer.

L’US MARINE CORPS QUI A PERDU DES JAMBES EN AFGHANISTAN DIT QU’UNE ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF L’A AIDÉ À RESTER EN VIE

Le ministère taliban des Affaires étrangères a répondu en disant que les lois afghanes sont élaborées conformément aux règles et directives islamiques, et qu’une écrasante majorité d’Afghans suivent les règles, selon l’Associated Press.

« En cas de conflit entre le droit international des droits de l’homme et la loi islamique, le gouvernement est tenu de suivre la loi islamique », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les talibans ont commencé à appliquer ces sanctions après avoir pris le pouvoir dans le pays en 2021. Le groupe terroriste s’était initialement engagé à un régime plus modéré par rapport à son précédent mandat au pouvoir dans les années 1990.

Les dirigeants ont également progressivement renforcé les restrictions imposées aux femmes, les interdisant des lieux publics comme les parcs et les gymnases conformément à son interprétation de la loi islamique. Les restrictions ont suscité l’indignation internationale, conduisant à l’isolement accru du pays au milieu d’une économie effondrée et d’une aggravation de la crise humanitaire.

Le rapport de l’ONU de lundi détaille les pratiques des talibans avant et après leur arrivée au pouvoir il y a deux ans, lorsqu’ils se sont emparés de la capitale de Kaboul alors que les forces américaines et de l’OTAN se retiraient après une guerre de 20 ans.

LES TALIBAN PRENDENT LE CONTRÔLE DE L’AFGHANISTAN : CE QUE NOUS SAVONS ET QUOI DE SUIVANT ?

La première flagellation publique après la prise de contrôle a été signalée en octobre 2021 dans la province septentrionale de Kapisa, selon le rapport de l’ONU. Une femme et un homme reconnus coupables d’adultère ont été fouettés publiquement 100 fois chacun en présence d’érudits religieux et des autorités talibanes locales.

Les autorités talibanes ont exécuté un Afghan reconnu coupable de meurtre en décembre 2022 lors de la première exécution publique depuis le retour au pouvoir du groupe, selon le rapport. L’exécution a été effectuée avec un fusil par le père de la victime dans la province occidentale de Farah devant des centaines de spectateurs et de hauts responsables talibans.

Le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, a déclaré que la décision d’appliquer la peine avait été « prise avec beaucoup de prudence » après l’approbation de trois des plus hautes cours du pays et du chef suprême des talibans, le mollah Hibatullah Akhundzada.

L’ADMINISTRATION BIDEN S’APPLIQUE À PROLONGER LE SÉJOUR DES ÉVACUÉS AFGHANS

Le rapport indique qu’il y a eu une forte augmentation du nombre et de la régularité des châtiments corporels judiciaires depuis novembre, lorsque Mujahid a fait écho aux commentaires du guide suprême sur les juges et leur utilisation de la loi islamique.

Le juge en chef adjoint nommé par les talibans, Abdul Malik Haqqani, a déclaré la semaine dernière dans un message vidéo que la Cour suprême du groupe terroriste avait rendu 175 soi-disant verdicts de représailles, dont 79 flagellations et 37 lapidations, depuis son retour au pouvoir.

Ces verdicts établissent le droit d’une victime présumée ou d’un parent d’une victime d’un crime de punir ou de pardonner l’auteur.

Après leur renversement initial lors de l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001, les talibans ont continué à pratiquer des châtiments corporels et des exécutions dans les zones sous leur contrôle tout en menant une insurrection contre l’ancien gouvernement afghan soutenu par les États-Unis, selon le rapport.

La MANUA a documenté au moins 182 incidents au cours desquels les talibans ont exécuté leurs propres peines au plus fort de leur insurrection entre 2010 et août 2021. Cela a fait 213 morts et 64 blessés.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié l’interdiction imposée aux femmes de travailler par les talibans de violation inacceptable des droits humains afghans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les dirigeants talibans ont informé les Nations Unies le mois dernier que les femmes afghanes employées par la mission de l’ONU ne pouvaient plus travailler. Les talibans interdisaient auparavant aux filles d’aller à l’école après la sixième année et aux femmes de la plupart de la vie publique et du travail. En décembre, le groupe a interdit aux femmes afghanes de travailler dans des groupes locaux et non gouvernementaux, ce qui ne s’appliquait pas aux bureaux de l’ONU à l’époque.

Lorsque les talibans étaient au pouvoir de 1996 à 2001, des châtiments corporels publics et des exécutions étaient pratiqués par des fonctionnaires contre des personnes reconnues coupables de crimes. Ils ont souvent été réalisés dans de grandes salles comme des stades sportifs et aux intersections urbaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.