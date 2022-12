L’ONU appelle les talibans à lever les restrictions imposées aux femmes

BERLIN (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé mardi les restrictions croissantes aux droits des femmes en Afghanistan, exhortant les dirigeants talibans du pays à les annuler immédiatement.

Le Conseil de sécurité “a réitéré sa profonde préoccupation face à la suspension des écoles au-delà de la sixième année et son appel à la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles en Afghanistan”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker, a souligné les “conséquences terribles” d’une décision d’interdire aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales.

La semaine dernière, les autorités talibanes ont interrompu l’enseignement universitaire pour les femmes, provoquant l’indignation internationale et des manifestations dans les villes afghanes. Samedi, ils ont annoncé l’exclusion des femmes du travail des ONG, une décision qui a déjà incité quatre grandes agences d’aide internationale à suspendre leurs opérations en Afghanistan.

“Aucun pays ne peut se développer – en fait survivre – socialement et économiquement si la moitié de sa population est exclue”, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué publié à Genève. “Ces restrictions insondables imposées aux femmes et aux filles vont non seulement augmenter les souffrances de tous les Afghans mais, je le crains, poser un risque au-delà des frontières de l’Afghanistan.”

“Ce dernier décret des autorités de facto aura des conséquences terribles pour les femmes et pour tout le peuple afghan”, a déclaré Türk, ajoutant qu’interdire aux femmes de travailler pour les ONG les priverait, ainsi que leurs familles, de revenus et du droit de “contribuer positivement”. au développement du pays.

« L’interdiction compromettra considérablement, voire détruira, la capacité de ces ONG à fournir les services essentiels dont dépendent tant d’Afghans vulnérables », a-t-il déclaré.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités lors de leur arrivée au pouvoir l’année dernière, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des emplois et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

« Les femmes et les filles ne peuvent pas être privées de leurs droits inhérents », a déclaré Türk. « Les tentatives des autorités de facto de les reléguer au silence et à l’invisibilité ne réussiront pas – cela ne fera que nuire à tous les Afghans, aggraver leurs souffrances et entraver le développement du pays.