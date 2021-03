Cette décision a été fortement critiquée à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie, Marija Pejcinovic Buric, secrétaire générale du Conseil de l’Europe, qui compte 47 pays, a déclaré: «Cette décision est un énorme revers … et d’autant plus déplorable qu’elle compromet la protection des femmes en Turquie, dans toute l’Europe et au-delà.»

«Nous appelons la Turquie à annuler son retrait de la Convention d’Istanbul, à mener des consultations avec la société civile et les groupes de femmes, et à faire des efforts tangibles pour promouvoir et protéger la sécurité et les droits de toutes les femmes et filles en Turquie». A déclaré la porte-parole des Nations Unies pour les droits de l’homme, Liz Throssell.

