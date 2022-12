L’ONU appelle au sauvetage des réfugiés à la dérive en mer d’Andaman

On pense que la plupart des personnes à bord sont des musulmans rohingyas du Myanmar qui ont vécu dans des camps de réfugiés surpeuplés au Bangladesh pendant cinq ans et cherchent une vie meilleure en Malaisie et en Indonésie. Des messages qu’ils auraient envoyés par téléphone satellite à leurs familles décrivent leur situation comme désespérée.

“Tous les États ont la responsabilité de secourir les personnes à bord et de leur permettre de débarquer en toute sécurité conformément aux obligations légales et au nom de l’humanité”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, un navire de soutien à l’exploration pétrolière a secouru plus de 150 Rohingyas après que leur bateau a commencé à prendre l’eau et les a remis aux autorités du Myanmar. Le 18 décembre, la marine sri-lankaise a secouru 105 réfugiés rohingyas dont le bateau était à la dérive et aperçu par des pêcheurs.