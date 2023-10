Les Nations Unies jeudi appeler pour un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la guerre entre Israël et le Hamas pour permettre à l’aide d’atteindre les Palestiniens à Gaza.

La crise humanitaire à Gaza est née de la guerre entre Israël et le Hamas qui a éclaté au début du mois. Le 7 octobre, le Hamas – un groupe militant basé à Gaza – a lancé une attaque massive contre Israël. En représailles, Israël a assiégé et lancé des frappes aériennes sur le territoire bloqué, ce qui a coûté cher aux 2,4 millions de Palestiniens de Gaza.

Les missiles israéliens ont gravement endommagé les routes de Gaza, et la population de Gaza s’est retrouvée privée de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres produits de première nécessité pendant près de deux semaines. Mardi, au moins 500 Palestiniens ont été tués dans un explosion meurtrière à l’hôpital al-Ahli de la ville de Gaza, dont ni Israël ni Gaza ne se sont attribué le mérite. Israël a continué de lancer des frappes aériennes sur Gaza jeudi.

Lors d’une conférence de presse en Égypte, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé au cessez-le-feu afin de garantir que l’aide puisse être acheminée et distribuée en toute sécurité à Gaza.

« La maladie se propage. Les approvisionnements diminuent. Des gens meurent», a-t-il déclaré. « Les civils de Gaza ont désespérément besoin de services et de fournitures de base – et pour cela, nous avons besoin d’un accès humanitaire rapide et sans entrave. »

Israël a déclaré qu’il ne bloquerait pas la livraison de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza. Plus tôt cette semaine, une organisation humanitaire basée aux États-Unis a livré 47 000 repas chauds aux Palestiniens de Gaza, selon NPR.

Le Dr Richard Brennan, directeur régional des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la région de la Méditerranée orientale, a dit à CNN que l’accord conclu par les États-Unis avec Israël et l’Égypte pour fournir une aide à Gaza est un « début », mais que l’opération d’aide rencontrera des défis, tels que les routes et les infrastructures endommagées.

Guterres a dit que L’aéroport d’El Arish et le passage de Rafah, situés à la frontière de l’Égypte et de la bande de Gaza, sont lesIl s’agit de « bouées de sauvetage pour la population de Gaza ». L’Égypte a envoyé jeudi des équipes de travail à Gaza pour réparer les routes afin de garantir que l’aide puisse passer par le passage, selon NBC News.

L’OMS, en partenariat avec les sociétés du Croissant-Rouge égyptien et palestinien, dispose de camions « chargés et prêts à partir » pour livrer de l’aide et des fournitures à Gaza une fois le poste frontière ouvert, ce qui pourrait avoir lieu vendredi.

La guerre entre Israël et le Hamas est devenue la la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza, avec plus de 4 000 morts des deux côtés. Plus d’un million de personnes ont été déplacées alors qu’elles fuyaient leurs foyers avant l’invasion israélienne destinée à éliminer le Hamas. Depuis le début de la guerre, des milliers de personnes ont été blessées, notamment des civils et des journalistes, et des dizaines d’autres sont retenues en captivité.

Guterres a appelé Israël à autoriser un accès immédiat et sans restriction de l’aide humanitaire à la population de Gaza, ainsi qu’au Hamas à libérer les otages.