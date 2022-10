L’ONU appelle à la relance des négociations sur le Sahara occidental contesté

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à une relance des négociations menées par l’ONU sur le Sahara occidental contesté dans une résolution adoptée jeudi qui a exprimé sa “profonde préoccupation” face à la rupture du cessez-le-feu de 1991 entre le Maroc et le pro- l’indépendance du Front Polisario dont le différend vieux de plusieurs décennies ne montre aucun signe de fin.

Le vote a été de 13 à 0, la Russie et le Kenya s’étant abstenus.

Le Maroc a annexé le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole qui aurait des gisements de pétrole et des ressources minérales offshore considérables, en 1975, déclenchant un conflit avec le Front Polisario. Les Nations Unies ont négocié le cessez-le-feu de 1991 et mis en place une mission de maintien de la paix pour surveiller la trêve et aider à préparer un référendum sur l’avenir du territoire qui n’a jamais eu lieu en raison de désaccords sur les personnes habilitées à voter.

Le Maroc a proposé une large autonomie pour le Sahara occidental. Mais le Front Polisario insiste sur le fait que la population locale, qu’il estime entre 350 000 et 500 000, a le droit à un référendum.

La résolution rédigée par les États-Unis a prolongé le mandat de la mission de maintien de la paix de l’ONU chargée de mener à bien le référendum, connue sous le nom de MINURSO, jusqu’au 31 octobre 2023.

La résolution appelle les parties à reprendre les négociations menées par l’ONU sans conditions préalables, “en tenant compte des efforts déployés depuis 2006 et des développements ultérieurs en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui assurera l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental.

Il dit que cela devrait être fait “dans le cadre d’arrangements conformes aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies et en notant le rôle et les responsabilités des parties à cet égard”.

L’ambassadeur du Kenya à l’ONU, Martin Kimani, a déclaré que son gouvernement avait voté pour la résolution l’année dernière dans l’espoir que la mission de l’ONU revienne « à son objectif principal de mettre en œuvre un référendum pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Mais il a déclaré que les progrès ont été limités et que la résolution adoptée jeudi “poursuit un éloignement progressif mais notable du mandat et n’aidera pas les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable comme prévu à l’origine”.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a salué le soutien du conseil, affirmant que l’administration Biden continue de “considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste”.

Il a qualifié une solution politique de “vitale pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région”.

Mais le Front Polisario a mis fin au cessez-le-feu en novembre 2020 et a repris sa lutte armée à la suite d’une confrontation frontalière avec le Maroc qui se poursuit aujourd’hui, et dans les commentaires après le vote, les deux parties sont restées en désaccord sur l’avenir.

La résolution appelle les parties à “faire preuve de volonté politique et à travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin de faire avancer les négociations”. Il exprime un “fort soutien” à l’envoyé personnel du secrétaire général Antonio Guterres pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et “encourage fortement” le Maroc, le Front Polisario et les pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie, à s’engager avec lui.

Deux tables rondes des quatre parties en décembre 2018 et mars 2019 n’ont pas permis d’avancer sur la question clé de savoir comment assurer l’autodétermination.

Mais l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a déclaré après le vote de jeudi qu’ils étaient “très fructueux, positifs et substantiels” car “nous avons eu une discussion très approfondie sur l’autonomie, sur les garanties, sur la nécessité pour le Polisario de concevoir et d’accepter l’autonomie, et aussi sur les élections.”

Il a exprimé l’espoir que de Mistura “réussira à convoquer une autre table ronde”, déplorant qu’une année ait été perdue parce que l’Algérie, qui soutient le Polisario, a déclaré qu’elle n’y participerait pas.

“Espérons que la sagesse prévaudra en Algérie, et nous pourrons revenir à la table ronde car il n’y aura pas de solution sans discussion tous ensemble et sans compromis” sur la proposition d’autonomie du Maroc, a déclaré Hilale.

Il a affirmé que la résolution adoptée jeudi “consacre de manière irréversible, comme les résolutions du conseil depuis 2007, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l’initiative marocaine d’autonomie comme seule et unique solution à ce différend régional”.

Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Sidi Omar, n’était pas du tout d’accord.

Il a déclaré que la résolution du Conseil de sécurité faisait référence au référendum mais ne donnait pas encore à la MINURSO des « mesures pratiques et concrètes » pour mettre en œuvre son mandat et organiser un référendum.

Le peuple sahraoui “continuera d’utiliser tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée, pour défendre nos droits inaliénables et individuels à l’autodétermination, à l’indépendance et pour restaurer la souveraineté sur l’ensemble du territoire des Sahraouis, notre république démocratique”, a déclaré Omar. .

Il a déclaré que le Front Polisario participera uniquement aux négociations directes avec le Maroc sous les auspices de l’ONU et de l’Union africaine pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit libre et démocratique à l’autodétermination.

