L’ONU appelle à la libération immédiate des dirigeants civils maliens

Le Conseil de sécurité de l’ONU condamne fermement l’arrestation du président de transition, du Premier ministre et d’autres responsables du Mali par l’armée et appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle et à la restauration de la transition menée par les civils dans le pays.

