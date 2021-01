Homme d’affaires britannique Christian Michel

Les Nations Unies doivent exiger la libération d’un homme d’affaires britannique détenu sans condamnation dans une prison indienne pendant deux ans pour son rôle dans un contrat d’hélicoptère de 500 millions de livres sterling.

Christian Michel, 59 ans, affirme avoir été torturé après avoir refusé de signer un faux aveu selon lequel il a soudoyé des responsables indiens afin de conclure le contrat d’hélicoptère pour la société anglo-italienne AugustaWestland pour laquelle il agissait en tant que consultant.

Il est détenu dans la célèbre prison de Tihar à Delhi aux côtés d’assassins, de violeurs et de terroristes depuis son extradition vers l’Inde en décembre 2018 depuis les Émirats arabes unis (EAU) où il travaillait.

Toby Cadman, un éminent avocat des droits de l’homme travaillant bénévolement pour le libérer, a déclaré qu’il y avait des preuves d’un accord de «contrepartie» dans lequel M. Michel avait été extradé après que l’Inde ait remis une princesse de Dubaï en fuite aux Émirats arabes unis après sa capture par les garde-côtes indiens. quand ils sont montés à bord de son yacht.

La princesse de Dubaï – Sheikha Latifa – a fait la une des journaux en 2018 avec une vidéo YouTube accusant son père, le dirigeant de Dubaï, d’avoir kidnappé sa sœur après avoir échappé à la propriété de sa famille lors d’un voyage en Grande-Bretagne en 2000, puis de la garder en isolement pour toxicomanie depuis.

Un jugement accablant du tribunal de la famille britannique a déclaré son père, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, coupable d’avoir orchestré les enlèvements de ses deux filles – l’autre dans les rues de Cambridge – en violation potentielle du droit international.

M. Cadman, des 37 chambres de Guernica qui représentait également la princesse Latifa, a déclaré que l’accord d’échange des Émirats arabes unis, l’emprisonnement et le traitement de M. Michel étaient «arbitraires», «inhumains» et bafouaient le droit international.

Il a déclaré que M. Michel avait été pris dans une affaire «à motivation politique» dans laquelle le parti au pouvoir, le BJP, tentait de corrompre l’administration précédente du Parti du Congrès à propos de l’accord sur l’hélicoptère.

M. Cadman a déposé une plainte auprès du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, qui devraient se prononcer en faveur de M. Michel d’ici quelques semaines.

M. Michel a également écrit à Boris Johnson depuis sa cellule de prison, l’exhortant à intervenir à la fois dans son cas et dans celui d’un camarade de cellule britannique, Jagtar Singh Johal, de Dumbarton, détenu sans condamnation en Inde depuis trois ans pour «faux». des accusations de terrorisme et qui allègue également la torture.

Dans sa lettre vue par The Sunday Telegraph, M. Michel a déclaré que tout ce qu’il voulait, c’était «une caution inconditionnelle». Il a déclaré qu’il était prêt à subir son procès mais qu’il ne «porterait pas de faux témoignage» pour soutenir les allégations de corruption du parti BJP.

«Si j’allais courir, j’aurais fui Dubaï», a-t-il écrit. «Mon procès durera 20 ans … J’aime l’Inde et les Indiens, et après 20 ans, le procès s’effondrera comme d’habitude dans de tels cas, et la plupart des témoins et des accusés seront morts de vieillesse.

«Premier ministre, je vous demande de donner suite à mes demandes, sinon je suis bloqué et n’aurai d’autre choix que de faire une grève de la faim.»

Les allégations de corruption ont été entendues à deux reprises par un tribunal italien et rejetées comme «sans preuve de corruption». L’extradition de M. Michel a été initialement refusée par les Émirats arabes unis en raison d’un «manque de preuves et d’allégations non fondées».

Mais une demande d’extradition identique a été soumise après que l’Inde ait remis la princesse Latifa aux Émirats arabes unis et elle a été acceptée. M. Michel a été extradé vers l’Inde où il affirme avoir été interrogé 14 heures par jour pendant deux semaines sans sommeil.

Le gouvernement indien a nié qu ‘«aucune procédure régulière n’ait été suivie pour l’extradition» de M. Michel ou qu’il ait été soumis à la torture.