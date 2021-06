L’ONU appelle à des réparations pour lutter contre le racisme systémique dans un rapport publié après la mort de George Floyd

Le rapport de grande envergure, commandé l’année dernière à la suite du meurtre de Floyd, a examiné les décès de policiers à travers les pays et les systèmes juridiques, et a trouvé «une image alarmante de charges disproportionnées à l’échelle du système» pour les Noirs dans leurs rencontres avec la police et les systèmes de justice pénale internationalement. Au-delà des frontières, le rapport a noté des « similitudes frappantes » et des modèles, y compris dans la lutte des victimes pour la justice, et a fait des recommandations générales, la plupart sans s’attarder sur les circonstances nationales spécifiques.