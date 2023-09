Le monde a connu l’été le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Les températures quotidiennes de septembre sont plus élevées que celles enregistrées auparavant pour cette période de l’année.

Jusqu’à présent, 2023 est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée derrière 2016.

« La dégradation du climat a commencé », a prévenu le chef des Nations Unies alors que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) rapportait que le monde avait connu l’été le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord.

L’OMM, citant les données du service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l’Union européenne, a déclaré mercredi qu’août était le mois le plus chaud jamais enregistré « de loin » et le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré après juillet 2023.

On estime que le mois d’août a été environ 1,5 degrés Celsius plus chaud que la moyenne préindustrielle. On y a également enregistré la température mensuelle moyenne de la surface de la mer la plus élevée jamais enregistrée, soit près de 21 °C.

« Les journées canines de l’été ne se contentent pas d’aboyer, elles mordent », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué après la publication du rapport.

Selon le C3S, 2023 est jusqu’à présent la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée derrière 2016.

Les scientifiques imputent le réchauffement climatique d’origine humaine à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, ainsi qu’à l’impact supplémentaire du phénomène naturel El Niño, qui est un réchauffement temporaire de certaines parties de l’océan Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier.

Habituellement, un phénomène El Niño, qui a débuté plus tôt cette année, ajoute une chaleur supplémentaire aux températures mondiales, mais davantage au cours de sa deuxième année.

« Ce que nous observons, non seulement de nouveaux extrêmes, mais aussi la persistance de ces conditions record, et leurs impacts sur les populations et sur la planète, sont une conséquence évidente du réchauffement du système climatique », a déclaré Carlo, directeur du service changement climatique du C3S. » dit Buontempo.

Copernicus, une division du programme spatial de l’UE, a des records remontant à 1940, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis, les records mondiaux remontent au milieu des années 1800 et les agences météorologiques et scientifiques devraient bientôt signaler que l’été a battu un record.

Les scientifiques ont utilisé des cernes d’arbres, des carottes de glace et d’autres indicateurs pour estimer que les températures sont désormais plus chaudes qu’elles ne l’ont été depuis environ 120 000 ans. Le monde était plus chaud auparavant, mais c’était avant la civilisation humaine, les mers étaient beaucoup plus hautes et les pôles n’étaient pas glacés.

Jusqu’à présent, les températures quotidiennes de septembre sont plus élevées que celles enregistrées auparavant pour cette période de l’année, selon le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Alors que l’air et les océans de la planète battaient des records de chaleur, l’Antarctique continuait d’établir des records de faibles quantités de glace de mer, a indiqué l’OMM.