Les Nations Unies ont annoncé jeudi un programme d’aide d’urgence de 35,6 millions de dollars pour les civils pris dans les combats dans la région éthiopienne du Tigray.

Des violences ont éclaté au Tigré début novembre lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé des opérations militaires contre le parti au pouvoir au Tigray.

En Éthiopie même, 25 millions de dollars iront à l’achat de médicaments et de matériel médical pour aider les civils malades ou blessés, ainsi qu’à acheter de la nourriture et de l’eau potable, a indiqué l’ONU.

Au Soudan voisin, où plus de 50 000 personnes ont fui pour échapper aux combats, 10,6 millions de dollars supplémentaires sont déboursés pour aider ces réfugiés.

« Après six semaines de conflit, le bilan civil augmente. Les femmes et les enfants arrivent au Soudan avec des histoires troublantes de violence, de privation et d’abus », a déclaré le coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, Mark Lowcock.

« Nous avons besoin d’un accès sans entrave maintenant », a-t-il déclaré.

Le Tigray, une région appauvrie d’environ six millions d’habitants, était confrontée à de formidables défis en matière de sécurité alimentaire avant le début du conflit, aggravés cette année par la pandémie de coronavirus et la pire infestation de criquets pèlerins depuis des décennies.

Aujourd’hui, les agences humanitaires craignent que les combats – qui auraient tué des milliers de personnes et déplacé des milliers d’autres – pourraient faire basculer la région dans une catastrophe

Les tensions sur l’accès à l’aide se sont montées ces dernières semaines entre Abiy, lauréate du prix Nobel de la paix de l’année dernière, et des responsables humanitaires.

prh / dw / jm