San Francisco met un autre clou dans son propre cercueil

La couverture médiatique de l’adoption récente par San Francisco d’un «impôt sur la fortune» à l’échelle de la ville a été pour le moins difficile à trouver. On peut être pardonné de se demander si les médias de gauche voient même l’écriture sur les murs de la ville. Ce n’est pas seulement que ce projet de loi fera peu pour fournir des revenus nets supplémentaires à une ville confrontée à la ruine financière; c’est que ce projet de loi fera sûrement exactement le contraire. Même les détracteurs de l’inégalité des revenus moderne considèrent les prescriptions politiques comme celle-ci comme contre-productives. En effet, dans le moment actuel du COVID-19, San Francisco a besoin de toute l’aide possible pour attirer des entreprises et des contribuables bien payés. Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. Alors, quelle est cette nouvelle taxe? Les partisans l’appellent la «taxe exécutive surpayée». (Félicitations à eux pour avoir encadré si brutalement.) Techniquement, la taxe à l’échelle de la ville fonctionnera comme un prélèvement d’au moins 0,1% sur les entreprises qui paient leur PDG plus de 100 fois le salaire médian de leur main-d’œuvre. Cette taxe de 0,1% peut atteindre 0,6% en fonction de la valeur de la rémunération totale du PDG au-dessus du salaire médian de l’entreprise. Le nom attaché à cette nouvelle législation repose sur la conviction que les tiers désintéressés devraient déterminer une rémunération juste et appropriée. Qu’il s’agisse de bureaucrates de la ville ou d’électeurs non liés à l’entreprise en question, l’idée que ces acteurs devraient servir d’arbitres de niveaux de rémunération appropriés n’est rien de plus qu’une forme de contrôle des prix et des salaires. Une réplique facile à ma préoccupation ici peut être: «Pourquoi se soucier d’un simple coup de 0,1 pour cent?» Eh bien, si ce que nous cherchons à résoudre est une inégalité de revenu vraiment flagrante, injuste et socialement méprisable – des trucs de voleur-baron – pourquoi devrait on s’arrête à 0,1 pour cent? En d’autres termes, si la justification de ce 0,1 pour cent est ce que disent ses partisans, pourquoi parlons-nous seulement de 0,1 pour cent? Si un milliardaire technologique de la Silicon Valley gagne un montant considéré comme injuste par rapport à l’argent versé, selon toute probabilité, au personnel de soutien administratif, les électeurs et les bureaucrates ne devraient-ils pas monter la barre ici, cherchant bien plus qu’une surtaxe de 0,1%? le défaut de ce projet de loi et d’autres du même genre réside dans l’idée qu’une rémunération équitable devrait être définie par des personnes autres que celles qui ont la peau dans le jeu – à savoir les dirigeants d’une entreprise, le conseil d’administration et, en fin de compte, les actionnaires dont elle relève. Une fois que l’on admet le principe selon lequel une intervention législative est nécessaire pour forcer les membres d’une entreprise à changer la façon dont elle paie les gens, la porte est ouverte à un exercice arbitraire du pouvoir. Ne vous y trompez pas: il n’y a pas de magie derrière le chiffre de 0,1%. La fixation de la taxe à ce niveau était arbitraire et les jugements arbitraires sont faciles à modifier. Bien sûr, il reste là aujourd’hui, mais peut-être 1 ou 5 pour cent sera le «bon» chiffre l’année prochaine. Et peut-être même plus l’année d’après. L’absence de principe de limitation ici est effrayante, et la pente glissante est assez facile à voir, ce qui rend d’autant plus dangereux que San Francisco est déjà sur la glissade. Les riches quittent la ville en nombre record et à un rythme record. Et contrairement à beaucoup de riches de New York qui attendent toujours la pandémie de leurs maisons de plage, les transfuges de San Francisco ne reviennent pas. La nature même des plus grandes entreprises de San Francisco les rend à la pointe de la technologie, non seulement capables de profiter de différents environnements de travail, mais récompensées pour le faire. Ajoutez à cela la récente augmentation de la taxe de transfert sur les biens immobiliers coûteux dans la ville et la série d’augmentations récentes de la taxe professionnelle intégrées dans la proposition F, et il n’y a presque pas de confusion dans le message que la ville envoie aux entreprises riches et à leurs propriétaires: votre On ne veut pas de genre ici, ce qui nous ramène au problème pratique majeur auquel sont confrontés ceux qui veulent tremper les riches dans une ville ou un État. Dans un pays qui permet la mobilité, il n’y a aucune raison pour un employeur riche de rester dans des environnements d’affaires inhospitaliers. Le nouvel impôt sur la fortune de San Francisco vise à remédier à cela en disant que les entreprises doivent payer la taxe de 0,1% si elles ont une présence de bureau dans la ville, même si elles n’ont pas leur siège social à San Francisco. Pourquoi arrêter pendant que vous êtes en retard? Forcez le siège social de l’entreprise et leurs bureaux satellites aussi. Chaque jour apporte un nouveau titre d’entreprises et de dirigeants de premier plan quittant le Golden State. Le taux d’imposition de l’État le plus élevé de 13,3% est suffisamment punitif. L’environnement réglementaire est tristement célèbre. Et si les PDG des entreprises de technologie peuvent ne pas se soucier du prix stratosphérique de l’immobilier, leurs employés le font certainement. Ce dont une ville endommagée par le COVID comme San Francisco a besoin, c’est de plaider auprès de Sacramento pour qu’il diminue les taxes et les réglementations, afin que sa ville puisse conserver les principaux contributeurs de revenus. Au lieu de cela, il a choisi d’ajouter l’insulte à la blessure en ajoutant des incitations à quitter l’État, et encore plus inexplicablement, en encourageant ceux qui restent dans l’État à le faire juste à l’extérieur de la ville. C’est vrai – San Francisco ne peut pas seulement pousser les entreprises technologiques prospères à Denver et Austin – ils peuvent même les pousser à Palo Alto! Et pendant que nous discutons de ce type d’approche de la fiscalité, il vaut la peine d’ajouter qu’un véritable impôt sur la fortune les bilans des personnes très fortunées ne fonctionnent pas. Comme je l’ai écrit lorsque Elizabeth Warren a soulevé la question lors de sa campagne présidentielle, le raisonnement est erroné, la convenance juridique est douteuse, le montant d’argent qu’elle lève est surestimé et les mauvaises affectations de capital qu’elle crée sont importantes. La version modifiée de l’impôt sur la fortune de San Francisco est également erronée. Cela entraînera une diminution des revenus à mesure que de plus en plus d’entreprises quittent la ville, et encore plus à mesure que les nouvelles entreprises recherchent un quartier plus convivial dans lequel démarrer. L’inégalité des revenus ne se résout pas en appauvrissant les pauvres ou en les rendant au chômage. faire – servir d’arbitre de ce que devraient être les salaires. Jusqu’à présent, cela ne va pas non plus très bien.