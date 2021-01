NATIONS UNIES (AP) – L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a annoncé mercredi que la prochaine série de pourparlers en vue de la révision de la constitution du pays ravagé par la guerre débuterait à Genève le 25 janvier et a exhorté les parties à passer à la rédaction proprement dite.

Geir Pedersen a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il considérait la réunion des délégations du gouvernement syrien, de l’opposition et de la société civile comme très importante. Il a déclaré que de nombreux sujets ont été débattus depuis plus d’un an et qu’il est maintenant temps pour le Comité constitutionnel de s’assurer que «les réunions sont mieux organisées et plus ciblées».

« Je pense que nous devons nous assurer que le comité commence à passer de la » préparation « d’une réforme constitutionnelle à la » rédaction « d’une réforme, comme il a pour mandat de le faire », a-t-il déclaré.

Pedersen a déclaré que le comité peut commencer à examiner des questions constitutionnelles spécifiques et rédiger des dispositions et convenir de futures réunions sur des sujets spécifiques. «Et il doit y avoir plus d’urgence dans le processus», a-t-il dit.

«Je pense que ce sont des objectifs raisonnables, mais je ne peux pas assurer le conseil qu’ils seront atteints cette fois», a-t-il dit, appelant le comité à être prêt à passer à une nouvelle phase de travail lors de cette prochaine session. 25 janvier. 29.

Les États-Unis et plusieurs alliés occidentaux ont accusé le président syrien Bashar Assad d’avoir délibérément retardé la rédaction d’une nouvelle constitution pour perdre du temps jusqu’aux élections présidentielles de cette année et éviter le vote supervisé par l’ONU, comme l’a demandé le Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon la loi électorale syrienne, les élections présidentielles devraient avoir lieu entre le 16 avril et le 16 mai, au moins 90 jours avant l’expiration du mandat de sept ans d’Assad.

Une résolution du Conseil adoptée en décembre 2015 a approuvé à l’unanimité une feuille de route pour la paix en Syrie qui a été approuvée à Genève le 30 juin 2012 par des représentants des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l’Union européenne, de la Turquie et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis , Russie, Chine, France et Grande-Bretagne.

Il appelle à un processus politique dirigé par les Syriens commençant par la création d’un organe directeur de transition, suivi de la rédaction d’une nouvelle constitution et se terminant par des élections supervisées par l’ONU. La résolution dit que les élections libres et équitables doivent répondre aux «normes internationales les plus élevées» de transparence et de responsabilité, avec tous les Syriens – y compris les membres de la diaspora – éligibles pour y participer.

Lors d’une conférence de paix syrienne organisée par la Russie en janvier 2018, un accord a été conclu pour former un comité de 150 membres pour rédiger une nouvelle constitution, qui a duré jusqu’en septembre 2019. Un comité de 45 membres connu sous le nom de «Small Body» se réunira sa cinquième réunion à partir de la semaine prochaine.

Pedersen, qui a supervisé les pourparlers, a déclaré au Conseil de sécurité qu’en vertu de la résolution de l’ONU, il est clair que le processus politique «doit être détenu et dirigé par les Syriens, mais le conflit est hautement internationalisé, avec cinq armées étrangères actives en Syrie».

Le monde ne peut pas «prétendre que les solutions sont uniquement entre les mains des Syriens, ou que l’ONU peut le faire seule», a-t-il déclaré.

Pedersen a appelé à «une diplomatie internationale plus sérieuse et plus coopérative», affirmant qu’en dépit de leurs différences, les pays clés sont attachés à la résolution de l’ONU.

Après une décennie de conflit, il a déclaré que la paix était également plus urgente, soulignant la souffrance de millions de Syriens à l’intérieur et à l’extérieur du pays «aux prises avec un traumatisme profond, une pauvreté extrême, une insécurité personnelle et un manque d’espoir pour l’avenir.