Des dizaines de milliers de personnes ont fui les combats au Tigray

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit « profondément alarmé » par les informations selon lesquelles des réfugiés érythréens dans la région éthiopienne du Tigray auraient été tués, enlevés et renvoyés de force en Erythrée.

Filippo Grandi a déclaré que si de tels actes étaient confirmés, ce serait une violation majeure du droit international.

M. Grandi a déclaré que l’ONU avait besoin d’un accès sans entrave à quatre camps de réfugiés au Tigray.

L’ONU a déclaré que le retour forcé des réfugiés érythréens dans ces camps était également totalement inacceptable.

Les forces éthiopiennes combattent le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) dans la région depuis le 4 novembre.

Le gouvernement dit qu’il contrôle Tigray et que le conflit est terminé. Cependant, les dirigeants du TPLF disent qu’ils se battent toujours sur différents fronts.

Vendredi, le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il renvoyait des réfugiés érythréens qui avaient fui vers la capitale Addis-Abeba depuis les camps du Tigré.

Près de 100 000 réfugiés érythréens vivent dans des camps au Tigray. Ils ont fui la persécution politique et le service militaire obligatoire, bien avant le conflit actuel.

« Un grand nombre de réfugiés mal informés partent de manière irrégulière », indique un communiqué du gouvernement. «Le gouvernement renvoie en toute sécurité ces réfugiés dans leurs camps respectifs».

La nourriture était transportée vers les camps, a ajouté le communiqué.

L’agence de presse Reuters a déclaré avoir reçu des « appels frénétiques » de réfugiés à Addis-Abeba. Ils ont dit qu’on leur avait dit qu’ils seraient ramenés en bus à Tigray, mais ils craignaient d’être ramenés en Érythrée voisine.

Une femme a déclaré que de nombreux Tigréens étaient en colère contre les réfugiés parce qu’ils accusaient l’Érythrée d’envoyer des troupes en Éthiopie pour aider à combattre le TPLF. Les États-Unis ont accusé les forces érythréennes d’entrer dans le Tigré, ce que ni l’Éthiopie ni l’Érythrée nient.

« Certains Tigréens ont battu mon mari », a déclaré la femme à Reuters. « Les gens là-bas disaient » votre pays vient ici et nous attaque. Nous vous tuerons aussi. » Nous devenions tellement effrayés. «

M. Grandi a déclaré que le HCR et ses partenaires n’avaient pas eu accès aux quatre camps de réfugiés érythréens à Tigray pendant plus d’un mois « mettant la sécurité et la survie des réfugiés en grand danger ».

« Au cours du mois dernier, nous avons reçu un nombre écrasant de rapports inquiétants selon lesquels des réfugiés érythréens au Tigray auraient été tués, enlevés et renvoyés de force en Érythrée. Si elles étaient confirmées, ces actions constitueraient une violation majeure du droit international », a-t-il déclaré.

M. Grandi a déclaré qu’il « exhortait vivement le gouvernement éthiopien à continuer d’assumer sa responsabilité envers les réfugiés en vertu du droit international ».

Sur quoi porte le conflit?

Le conflit a commencé le 4 novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné une offensive militaire contre les forces régionales au Tigray.

Il a dit qu’il l’avait fait en réponse à une attaque contre une base militaire abritant des troupes gouvernementales à Tigray.

L’escalade est survenue après des mois de querelles entre le gouvernement de M. Abiy et les dirigeants du parti politique dominant de Tigray, le TPLF.

Pendant près de trois décennies, le parti était au centre du pouvoir, avant d’être mis à l’écart après la prise de fonction de M. Abiy en 2018 à la suite de manifestations anti-gouvernementales.