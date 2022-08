L’ONU affirme qu’un nombre similaire de réfugiés fuient le Venezuela alors que l’Ukraine déchirée par la guerre

La crise des réfugiés au Venezuela est frappante car il n’y a pas de guerre dans le pays comme l’Ukraine, où le conflit en cours a poussé les gens hors du pays.

“Les Nations Unies ont confirmé que le nombre de Vénézuéliens déplacés a atteint 6,8 millions de personnes, à égalité avec l’Ukraine pour la plus grande crise de réfugiés et de migrants au monde, et dépassant la Syrie pour la toute première fois”, a déclaré Rachel Schmidtke, avocate principale de Refugees International pour l’Amérique latine. une déclaration.

Mais “bien que le nombre de Vénézuéliens et d’Ukrainiens chassés de chez eux soit désormais à peu près le même, la réponse internationale ne l’est pas”, a ajouté Schmidtke.

“Cette année, les donateurs n’ont financé que 13% du plan de réponse humanitaire pour les Vénézuéliens, tandis que le plan de réponse de l’Ukraine a reçu près de cinq fois plus de soutien”, a-t-elle déclaré.

La détérioration des conditions économiques, les pénuries alimentaires et l’accès limité aux soins de santé poussent de plus en plus les Vénézuéliens à partir, et une communauté vénézuélienne croissante aux États-Unis est également un attrait, Doris Meissner, qui dirige le travail sur la politique d’immigration américaine au Migration Policy Institute non partisan à Washington , a précédemment déclaré à CNN.

En juillet, la US Border Patrol a appréhendé 17 603 migrants vénézuéliens à la frontière américano-mexicaine, marquant une augmentation par rapport à juin, selon les dernières données disponibles de l’agence. Les Vénézuéliens sont également arrivés à Washington DC et à New York dans des bus contractés par l’État du Texas. Ils demandent souvent l’asile politique.

Les autorités peuvent refouler les migrants en vertu d’une règle pandémique de l’ère Trump connue sous le nom de titre 42, mais cela ne s’applique pas à tout le monde. L’autorité de santé publique permet aux autorités frontalières d’expulser rapidement les migrants vers le Mexique, mais il existe des limites quant aux nationalités qui peuvent être refoulées.

Cela, associé à des relations glaciales avec des pays comme le Venezuela, empêche les États-Unis d’expulser certaines personnes, ce qui signifie qu’elles pourraient être libérées pendant la procédure d’immigration.

Le flux de personnes vers le nord présente un défi pour le président américain Joe Biden, ce qui en fait un sujet majeur discuté entre lui et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Les responsables de l’administration surveillent l’augmentation des mouvements de migrants dans la région depuis des mois. De nombreux migrants qui voyagent vers le nord occupaient des emplois informels avant la pandémie de Covid-19 et étaient particulièrement susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté à mesure que les économies se resserraient, tandis que d’autres fuient la violence et l’instabilité politique.

Les migrants traversent souvent une jungle périlleuse, connue sous le nom de Darien Gap, qui traverse les frontières du Panama et de la Colombie, lors de leur voyage vers les États-Unis.

Une famille vénézuélienne qui s’est entretenue avec CNN après son arrivée à Washington mercredi a qualifié le voyage à travers le Darién Gap de perfide, mais a déclaré avoir fui aux États-Unis pour la sécurité et le travail.