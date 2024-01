L’ONU affirme qu’Israël détruit le système alimentaire de Gaza et transforme la nourriture en arme

Les experts des droits de l’homme des Nations Unies ont averti que « chaque personne » dans la bande de Gaza déchirée par la guerre est confrontée à la faim au milieu de la guerre et du blocus israéliens contre l’enclave assiégée, appelant à une fourniture continue d’aide pour éviter la famine.

« Actuellement, chaque personne à Gaza a faim, un quart de la population meurt de faim et lutte pour trouver de la nourriture et de l’eau potable, et la famine est imminente. Les femmes enceintes ne reçoivent pas une alimentation et des soins de santé adéquats, ce qui met leur vie en danger », ont déclaré mercredi les experts de l’ONU.

« En outre, tous les enfants de moins de cinq ans – 335 000 – courent un risque élevé de malnutrition sévère, car le risque de famine continue d’augmenter ; une génération entière risque désormais de souffrir d’un retard de croissance », ont-ils ajouté.

Les experts de l’ONU ont poursuivi en affirmant qu’Israël détruisait le système alimentaire de Gaza et utilisait la nourriture comme une arme contre les Palestiniens, notant qu’« il est sans précédent de laisser une population civile entière souffrir de la faim aussi complètement et aussi rapidement ».

Les Gazaouis représentent désormais 80 pour cent de toutes les personnes confrontées à la famine ou à une famine catastrophique dans le monde, marquant une crise humanitaire sans précédent dans le territoire sous blocus, ont-ils déclaré.

Les experts de l’ONU ont en outre noté qu’ils avaient tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises sur le risque de génocide, exhortant tous les gouvernements à se conformer à leur devoir de prévenir le génocide.

« Non seulement Israël tue et cause des dommages irréparables aux civils palestiniens avec ses bombardements aveugles, mais il impose également sciemment et intentionnellement un taux élevé de maladies, de malnutrition prolongée, de déshydratation et de famine en détruisant les infrastructures civiles », ont-ils déclaré.

« L’aide doit être acheminée aux Gazaouis immédiatement et sans aucune entrave pour éviter la famine », ont souligné les experts.

Ils ont également souligné que leur inquiétude face au génocide en cours ne se réfère pas seulement aux bombardements en cours sur Gaza, mais concerne également les lentes souffrances et les morts causées par l’occupation et le blocus de longue date d’Israël.

Les experts ont conclu en disant que la seule façon de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité passe par un cessez-le-feu immédiat et la cessation de l’occupation israélienne.

Le régime israélien a mené la guerre contre Gaza le 7 octobre après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a mené l’opération surprise Al-Aqsa Storm contre l’entité occupante en réponse aux atrocités du régime israélien contre les Palestiniens.

Depuis le début de l’agression, Israël a tué plus de 24 280 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Le régime de Tel Aviv a également imposé un « siège complet » sur le territoire, coupant le carburant, l’électricité, la nourriture et l’eau aux plus de deux millions de Palestiniens qui y vivent.