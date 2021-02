L’ONU affirme que les victimes civiles afghanes ont baissé de 15% l’année dernière

KABOUL, Afghanistan (AP) – Le nombre de civils tués et blessés dans les violences à travers l’Afghanistan fatigué par la guerre a diminué de 15% l’an dernier par rapport à 2019, selon un rapport des Nations Unies publié mardi.

La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan et le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies ont attribué la baisse du nombre de victimes civiles en partie à un changement tactique apparent des insurgés en assassinats ciblés, à moins d’attentats suicides et à une forte baisse des pertes attribuées aux forces militaires internationales.

Pourtant, l’Afghanistan reste parmi les endroits les plus meurtriers au monde pour être un civil. Une caractéristique pénible du conflit reste son impact disproportionné sur les femmes et les enfants afghans, qui représentent 43% de toutes les victimes.

Les attaques visant des civils comprennent des agressions contre des membres de la justice, des médias et des militants. Les minorités religieuses, en particulier la population musulmane chiite, dont la plupart appartiennent également au groupe ethnique Hazara, et la population sikh ont également été ciblées.

Le nombre total de victimes civiles en 2020 de 8 820 – dont 3 035 tués et 5 785 autres blessés – est tombé en dessous de 10 000 pour la première fois depuis 2013. Le total de l’année dernière était de 15% par rapport à 2019, selon l’ONU.

L’Afghanistan a connu une flambée d’attentats à la bombe, d’assassinats ciblés et de violence sur le champ de bataille à l’échelle nationale alors que les négociations de paix au Qatar entre les talibans et le gouvernement afghan sont au point mort. Cela fait plus d’un mois que les parties se sont rencontrées pour la dernière fois pour discuter de la manière de procéder.

Pendant ce temps, l’administration du président Joe Biden examine l’accord de paix américano-taliban qui a été signé le 29 février l’année dernière. Dans ce cadre, Washington s’est engagé à retirer le 1er mai toutes les troupes étrangères d’Afghanistan.

Les négociations de paix en Afghanistan entre les représentants du gouvernement afghan et les talibans au Qatar ont commencé le 12 septembre, mais n’ont pas réussi à atténuer l’ampleur des dommages civils – un indicateur clé des niveaux de violence. Au lieu de cela, il y a eu une escalade de la violence au quatrième trimestre de l’année.

Pour la première fois depuis le début de la documentation systématique en 2009, la MANUA a comptabilisé une augmentation des victimes civiles enregistrées au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. En outre, cette période a marqué une augmentation de 45% des pertes civiles par rapport aux mêmes trois mois en 2019, notamment en raison de l’utilisation d’engins explosifs improvisés et des assassinats ciblés.

En octobre, les victimes civiles ont été les plus élevées de tous les mois en 2020, et en novembre, la MANUA a recensé le plus grand nombre de victimes civiles de tous les mois de novembre depuis qu’elle a commencé la documentation systématique en 2009. Parallèlement à l’augmentation générale de la violence à la fin de l’année, la population était face à une série d’assassinats ciblés, qualifiés par beaucoup d’assassinats, de civils, y compris des médias, des militants de la société civile, des membres de la justice et de l’administration civile du gouvernement, ainsi que des membres de la famille civile des combattants.

«2020 aurait pu être l’année de la paix en Afghanistan. Au lieu de cela, des milliers de civils afghans ont péri à cause du conflit », a déclaré Deborah Lyons, la représentante spéciale des Nations Unies du secrétaire général pour l’Afghanistan. «Cet important rapport a pour objectif primordial de fournir aux parties responsables les faits et les recommandations, afin qu’elles prennent des mesures immédiates et concrètes pour protéger les civils. Je les exhorte à ne pas gaspiller une seule journée à prendre des mesures urgentes pour éviter davantage de souffrances. »

Le rapport attribue 62% des pertes aux forces anti-gouvernementales en 2020, les talibans étant responsables de la plupart d’entre eux – 46% – et le groupe État islamique responsable de 8%.

Les forces pro-gouvernementales ont causé un quart de toutes les victimes civiles, totalisant 2 231, selon le rapport. Cela comprend 841 tués et 1390 blessés, soit une diminution de 24% par rapport à 2019, les forces de sécurité nationale afghanes étant à l’origine de la plupart de ces décès – 22% du total.

Bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de victimes civiles qui n’ont été réclamées par aucune partie et pour lesquelles la MANUA ne pouvait pas attribuer la responsabilité, le rapport a révélé que les talibans ont causé 19% de pertes civiles en moins qu’en 2019 et l’EI a causé 45% de moins que l’année précédente. .

Les engagements terrestres ont été la principale cause de pertes civiles en 2020. Ils étaient responsables de 36% des pertes civiles, une légère augmentation par rapport à 2019. Viennent ensuite les attentats suicides et non-suicides utilisant des engins explosifs improvisés, qui ont fait 34,5% des victimes en dernier. année, une diminution de 30%. Les assassinats ciblés des forces antigouvernementales ont fait 14% des victimes en 2020, en hausse de 45%, et les frappes aériennes pro-gouvernementales ont fait 8% des victimes, en baisse de 34%.

«En fin de compte, la meilleure façon de protéger les civils est d’établir un cessez-le-feu humanitaire», a déclaré Lyons, qui est également à la tête de la MANUA. «Les parties qui refusent d’envisager un cessez-le-feu doivent reconnaître les conséquences dévastatrices d’une telle posture sur la vie des civils afghans.»