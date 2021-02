L’ONU affirme que les plans de réduction de carbone de Paris sont loin d’être achevés

La bête quotidienne

Un camion à trois percées au Capitole le 6 janvier appartient au mari du représentant Hitler-Quoting

Une camionnette garée au Capitole des États-Unis et portant un autocollant de la milice à trois pour cent le jour de l’émeute du 6 janvier appartient au mari de la US Rep. Mary Miller de l’Illinois, qui approuve avec approbation Les chercheurs sur Twitter ont d’abord remarqué la camionnette Ford avec l’autocollant de la milice d’extrême droite garée sur le terrain du Capitole dans des images publiées sur les médias sociaux et prises par CBS News. près du Capitole, inaccessible à la circulation normale des véhicules, a soulevé des questions sur la façon dont il y est arrivé – et s’il appartenait à l’un des centaines de suspects impliqués dans l’émeute meurtrière.Mais dans un e-mail à The Daily Beast, Chris Miller, Rep. Le mari de Miller et membre de la Chambre des représentants de l’Illinois, a admis que le camion lui appartenait alors même qu’il plaidait l’ignorance sur le groupe de milice.Mitch McConnell dit qu’il soutiendra Trump en 2024 après l’avoir blâmé pour Capitol Riot «Un ami de l’armée m’a donné une décalcomanie. Je pensais que c’était une décalcomanie cool. Je l’ai enlevé à cause d’un pub négatif », a écrit Miller dans un e-mail jeudi soir. Il dit qu’il «n’a jamais été membre» de la milice et «ne savait rien à environ 3% jusqu’à ce que de fausses nouvelles commencent cette fausse histoire et lisent à leur sujet.» Une demande de commentaires adressée au bureau du représentant américain Miller n’a pas été retournée avant la publication.Le lien entre le camion et le représentant Miller a été signalé pour la première fois sur Twitter jeudi par le compte @capitolhunters, qui organise des recherches sur les émeutiers vus dans le Émeute du 6 janvier au Capitole d’une grande communauté de bénévoles examinant des milliers d’heures de séquences.Le camion # Sedition3PT avec des plaques gouvernementales stationné dans une zone réglementée à partir de 1 h 02. #SeditionHunters # Sedition3PSource: https://t.co/DubmxJhjSZ pic.twitter.com/INCs6geEYg— Phoenix on Wheels (@phoenixonwheels) 25 février 2021 Une camionnette avec la même marque, le même modèle, la même couleur et le même numéro de plaque de l’Illinois que celui du Capitole du 6 janvier est également visible sur une photo de juillet 2020 portant des bannières de Mary Miller pour le Congrès lors d’un défilé du 4 juillet dans l’Illinois. Le même jour, la page Facebook du représentant Miller a publié une photo de ce qui semblait être le même camion avec les mêmes bannières Trump-Pence et Mary Miller pour le Congrès attachées au même cadre de tuyau en PVC qu’elle a fait campagne dans les villes de Mattoon, Sullivan, Herrick et Moweaqua.https: //www.facebook.com/BaileyforIllinois/photos/888345101571058 Auparavant, les Miller ont fièrement posté des photos du même modèle de camionnette Ford, souvent arborant les mêmes autocollants – comme «herd lâcheur» et Guns Save Life, un site Web affilié à un groupe de défense des droits des armes à feu basé dans l’Illinois, alors que le camion du Capitole portait le 6 janvier. Dans au moins un cas, avant l’élection de Chris Miller à la State House en 2018, le camion en question avait un plaque d’immatriculation différente. Le couple est apparu avec ce camion lors d’événements de campagne, parfois avec le véhicule collé sur des photos de leurs visages ou des affiches «la vie des contribuables compte». La plaque d’immatriculation du véhicule au Capitole le 6 janvier – immatriculée dans l’Illinois, mais avec un dessin du bâtiment du Capitole de l’État – semble être un dessin réservé aux politiciens de l’Illinois, comme Chris Miller, qui a pris ses fonctions en 2019. L’autocollant Percenter a peut-être été un ajout relativement nouveau à la voiture, car il n’était pas visible sur les images de cet été. surtout connu pour avoir pris la parole lors d’un rassemblement «Moms for America» devant le Capitole un jour avant l’émeute. « Hitler avait raison sur une chose: celui qui a la jeunesse a l’avenir », a-t-elle dit à la foule. Elle s’est excusée plus tard pour ces remarques et a déclaré que « certains essaient intentionnellement de déformer mes mots pour signifier quelque chose d’antithétique à mes croyances. » ont attiré une nouvelle attention de la part des forces de l’ordre étant donné le nombre de membres arrêtés et accusés de crimes liés aux émeutes depuis le 6 janvier. Robert Gieswein, un émeutier présumé identifié par The Daily Beast et visible dans les images des premiers émeutiers à pénétrer par effraction dans le Capitole, « semble être affilié à la milice radicale connue sous le nom de Three Percenters », selon un affidavit du FBI déposé dans le procès contre lui. Le groupe, qui s’est formé pour la première fois en 2008, fait partie d’un réseau lâche d ‘ »anti-gouvernement extrémistes »qui comparent leur croisade contre le gouvernement américain à celle des patriotes de la guerre révolutionnaire, selon l’Anti Defamation League. Leur nom vient de la fausse affirmation selon laquelle seuls 3% des colons américains se sont battus dans cette guerre. Les liens entre les milices et le Congrès ont également fait l’objet d’un examen plus approfondi après que certains législateurs ont suggéré que leurs collègues avaient peut-être joué un rôle dans l’émeute. Le représentant Steve Cohen a affirmé que la représentante américaine Lauren Boebert avait mené une «grande» tournée à travers le Capitole peu de temps avant l’émeute. Boebert a déclaré qu’elle n’avait donné aucune visite à quiconque en dehors de sa famille à l’époque et qu’il n’y avait encore aucune preuve que l’un des émeutiers ait bénéficié d’une aide interne.Boebert a cependant été critiqué pour ses liens avec des milices après avoir posé pour une photo. lors d’un rassemblement pour les droits des armes à feu en décembre 2019, où les participants au rallye ont affiché des pancartes à la main de Three Percenter.Lire la suite sur The Daily Beast. 