L’ONU affirme que les Palestiniens détenus par les forces israéliennes ont été humiliés et battus | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Un responsable des droits de l’homme des Nations Unies a appelé à mettre fin aux mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont été soumis à des semaines d’emprisonnement dans des lieux inconnus et à des violences physiques.

Des Palestiniens ont été détenus par les forces israéliennes pendant 30 à 55 jours, a déclaré Ajith Sunghay. dans un rapport vendredi lors de sa visite à Gaza, où il a rencontré certains des détenus libérés.

“Des informations font état d’hommes qui sont ensuite relâchés, mais seulement avec des couches et sans vêtements adéquats par ce temps froid”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’on ne savait pas pourquoi on leur faisait porter des couches, mais qu'”ils étaient visiblement choqués et choqués”. même secoué quand je les ai rencontrés ».

Plusieurs vidéos partagées par l’armée israélienne depuis le début de la guerre montrent des centaines d’hommes palestiniens déshabillés, assis dehors dans le froid, parfois les yeux bandés. Dans quelques vidéos, des femmes et des enfants ont également été aperçus.

Les vidéos ont été prises dans divers endroits de Gaza, notamment à Beit Lahiya, Shujayea et Jabalia.





Selon le Observateur Euro-Med des Droits de l’Hommeplusieurs prisonniers libérés ont déclaré qu’après avoir été obligés de se maudire et de dénigrer des groupes palestiniens et des personnalités politiques, ils avaient été transférés dans des camions vers des centres de détention en plein air où ils avaient subi des passages à tabac et d’autres formes de mauvais traitements.

« Israël doit prendre des mesures urgentes pour garantir que toutes les personnes arrêtées ou détenues soient traitées conformément aux normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment dans le plein respect de leurs droits à une procédure régulière », a affirmé Sunghay.

« À moins qu’Israël ne puisse démontrer des raisons impérieuses de sécurité pour chaque personne restant en détention, celle-ci doit être inculpée ou libérée. »

Par ailleurs, vendredi, plusieurs prisonniers libérés par les forces israéliennes à Gaza sont arrivés à l’hôpital Abu Youssef Al Najjar à Rafah, dans le sud de Gaza, accusant l’armée israélienne de les maltraiter.

« Nous avons été arrêtés par une force spéciale israélienne dans la région d’al-Saftawi. Nous avons ensuite été torturés et battus. Ensuite, ils… nous ont transférés dans un centre de détention au quartier général de l’armée israélienne », a déclaré Muhammad Abu Samra à Al Jazeera.

« L’armée… a menacé de nous tirer dessus alors que nous étions nus dans le froid. Ensuite, des femmes soldats nous ont attaqués et nous avons été victimes d’insultes obscènes.

‘Cocotte minute’

Sunghay, de l’ONU, qui se trouvait à Rafah, a déclaré que des gens continuaient d’arriver dans la ville du sud, « dans des situations désespérées, installant des abris de fortune avec tout le matériel qu’ils pouvaient trouver ».

« J’ai vu des hommes et des enfants creuser pour trouver des briques pour pouvoir maintenir en place des tentes fabriquées avec des sacs en plastique. Il s’agit d’une crise massive des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

“C’est un environnement de cocotte minute ici, au milieu d’un chaos total, compte tenu de la terrible situation humanitaire, des pénuries et de la peur et de la colère omniprésentes”, a noté Sunghay, ajoutant qu’il était urgent d’augmenter l’aide humanitaire pour l’enclave côtière. .

Vendredi, 24 762 personnes ont été tuées et 62 108 blessées dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le début du conflit actuel en octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le bilan révisé des morts en Israël suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre s’élève à 1 139.