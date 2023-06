L’ONU affirme que les forces russes ont torturé et exécuté des civils en Ukraine

Les forces russes ont torturé de manière généralisée et systématique des civils détenus dans le cadre de son attaque contre l’Ukraine, en exécutant sommairement plus de 70 d’entre eux, a déclaré mardi le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

L’organisme mondial a interrogé des centaines de victimes et de témoins pour un rapport détaillant plus de 900 cas de civils, dont des enfants et des personnes âgées, détenus arbitrairement dans le conflit, la plupart par la Russie. La grande majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir été torturées et, dans certains cas, soumises à des violences sexuelles pendant leur détention par les forces russes, a déclaré le chef du bureau des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine.

Le rapport de 36 pages est venu alors que Beth Van Schaack, l’ambassadrice itinérante des États-Unis pour Justice pénale mondialea déclaré Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires Wagner, avait impliqué Vladimir Poutine dans des crimes de guerre en admettant que l’invasion initiale n’était justifiée par aucune action provocatrice de l’Ukraine.

Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas que Poutine oserait se rendre en Afrique du Sud pour le sommet des Brics en août s’il craignait qu’il y ait 10% de chances qu’un juge sud-africain indépendant d’esprit ordonne son arrestation. « Il est imprudent avec les ressources de l’État russe, mais pas avec sa propre peau », a-t-elle déclaré. La Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Poutine pour son rôle dans la déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie. L’Afrique du Sud est obligée d’exécuter le mandat, a-t-elle dit.

Le rapport de l’ONU sera remis au procureur général ukrainien et à la CPI alors qu’il rassemble des preuves contre des Russes individuels accusés de crimes de guerre lors de l’invasion de l’Ukraine.

Le rapport couvre une période de 15 mois depuis le début de l’invasion russe jusqu’en mai 2023. Il documente également 75 cas de détention arbitraire par les forces de sécurité ukrainiennes, affirmant qu’une proportion importante d’entre eux équivalaient également à des disparitions forcées. Il a documenté 864 cas individuels de détention arbitraire par la Russie – 763 hommes, 94 femmes et sept garçons – dont beaucoup équivalaient également à des disparitions forcées.

La chef du bureau des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine, Matilda Bogner, a déclaré : « La torture a été utilisée pour forcer les victimes à avouer avoir aidé les forces armées ukrainiennes, les obliger à coopérer avec les autorités d’occupation ou intimider ceux qui avaient des opinions pro-ukrainiennes. Plus de la moitié des personnes détenues par les forces ukrainiennes ont également déclaré avoir été torturées ou maltraitées, généralement pendant leur interrogatoire ou immédiatement après leur arrestation, a déclaré Bogner.

L’Ukraine a donné aux enquêteurs de l’ONU « un accès confidentiel et sans entrave » aux détenus des centres de détention officiels, à l’exception d’un groupe de 87 marins russes, a-t-elle déclaré.

« La Fédération de Russie ne nous a pas accordé cet accès, malgré nos demandes », a déclaré Bogner. L’ONU a déjà découvert que la Russie avait exécuté sommairement des prisonniers ukrainiens, mais c’est la première fois qu’elle déclare que des civils ont également été exécutés. Il documente 77 cas d’exécutions de civils et le rapport constate que d’autres ont été détenus dans des conditions déplorables.

Alors que l’Ukraine a lancé des enquêtes pénales contre les forces russes pour détention de civils, qui ont abouti à 23 condamnations, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune enquête contre les forces ukrainiennes pour de telles violations.

Bogner a déclaré que les lois ukrainiennes sur la détention pour des raisons de sécurité nationale « semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par le droit international, même en cas d’urgence publique, et ont facilité la détention arbitraire ».

Van Schaack, lors d’un briefing, a déclaré que des dizaines de milliers d’allégations individuelles de crimes de guerre étaient examinées par des enquêteurs qualifiés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine.

Elle a déclaré que les remarques de Prigozhin contestant les fondements de la guerre la semaine dernière contredisaient la justification russe officielle de la guerre. Elle a déclaré que ses remarques seraient probablement prises en considération et auraient probablement un impact considérable dans toute poursuite de Poutine pour crime d’agression.

« Il est remarquable qu’il ait dit assez ouvertement que cette guerre est basée sur de faux prétextes et que l’Ukraine et l’Otan n’avaient aucune intention d’attaquer la Russie et que c’est en grande partie une guerre de la part de la Russie », a déclaré Van Schaack.

En mai, les États-Unis se sont finalement prononcés en faveur d’un tribunal spécial pour juger le crime d’agression, mais ont déclaré qu’il devrait s’agir d’un tribunal basé en Ukraine avec un soutien international. L’Ukraine avait plaidé en faveur d’un tribunal international établi par l’assemblée générale des Nations unies, ce à quoi les États-Unis s’opposent pour des raisons juridiques et politiques.

Van Schaack a déclaré que Poutine serait difficile à poursuivre tant qu’il resterait chef de l’État et en Russie. Mais « son monde se rétrécit rapidement » et de nombreux autres dirigeants mondiaux qui ne pensaient pas qu’ils comparaîtraient devant un tribunal l’ont finalement fait, a-t-elle ajouté.