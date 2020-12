Dans le monde, les deux tiers des enfants d’âge scolaire n’ont pas Internet à la maison, selon un rapport de l’ONU mardi, même si les fermetures de pandémie ont rendu l’accès en ligne essentiel à l’éducation.

Au total, selon le rapport conjoint du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Union internationale des télécommunications (UIT), environ 1,3 milliard d’enfants âgés de 3 à 17 ans n’ont pas de connexion Internet à la maison.

Le rapport a également révélé un manque d’accès similaire chez les jeunes et les jeunes adultes, avec 63 pour cent de tous les 15 à 24 ans déconnectés à la maison.

«Le fait qu’un si grand nombre d’enfants et de jeunes n’aient pas Internet à la maison est plus qu’une fracture numérique, c’est une fracture numérique», a averti la chef de l’UNICEF, Henrietta Fore, dans un communiqué.

Un manque de connectivité empêche les jeunes de «concurrencer dans l’économie moderne. Cela les isole du monde», a-t-elle déclaré.

Les conclusions du rapport sont particulièrement préoccupantes, a-t-elle déclaré, à un moment où les écoles ferment à cause de la maladie. COVID-19[feminine La pandémie reste répandue, forçant des centaines de millions d’étudiants à s’appuyer sur l’apprentissage virtuel.

« Pour dire les choses sans ambages, le manque d’accès à Internet coûtera à la prochaine génération son avenir. »

Le rapport a averti qu’avant même que la pandémie ne frappe, la fracture numérique augmentait les inégalités, laissant les enfants des ménages les plus pauvres et des pays ruraux ou à faible revenu de plus en plus derrière leurs pairs avec peu de chances de rattraper leur retard.

– ‘Défi formidable’ –

Elle a révélé que moins d’un enfant sur vingt d’âge scolaire originaire de pays à faible revenu avait accès à Internet à la maison, contre neuf sur dix dans les pays plus riches.

L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud sont les régions où les enfants sont le moins en mesure de se connecter à Internet, avec jusqu’à neuf enfants sur dix sans accès Internet à la maison.

Il existe également des différences nettes entre l’accès à Internet en milieu urbain et rural: 60% des enfants vivent en milieu urbain sans connexion Internet à la maison, contre 75% dans les zones rurales.

« Connecter les populations rurales reste un énorme défi », a déclaré le chef de l’UIT, Houlin Zhao, dans le communiqué.

Le rapport prévient que même dans les foyers disposant d’une connexion Internet, les enfants peuvent ne pas être en mesure de se connecter.

Il a souligné la pression exercée pour effectuer les tâches ménagères ou pour travailler, le manque d’appareils adéquats dans les ménages et a également averti que les filles peuvent avoir moins accès à Internet que les garçons.

Les deux agences des Nations Unies n’avaient pas de chiffres précis montrant la différence d’accès à Internet entre les filles et les garçons, mais leurs données ont montré une différence marquée dans la facilité avec laquelle les hommes et les femmes en général ont accès à Internet.

À l’échelle mondiale, 55% des hommes et 48% des femmes ont utilisé Internet en 2019, mais les différences sont beaucoup plus importantes dans les pays à faible revenu et dans les régions les plus pauvres.

En Afrique, par exemple, 37 pour cent des hommes et des garçons et seulement 20 pour cent des femmes et des filles ont utilisé Internet l’année dernière, selon les données de l’UIT.