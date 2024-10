L’ONU affirme que le Yémen risque d’être entraîné dans un conflit au Moyen-Orient qui pourrait devenir incontrôlable

LES NATIONS UNIES — Le Yémen risque d’être entraîné encore plus dans le escalade militaire au Moyen-Orient Cette situation ne cesse de s’intensifier et pourrait devenir incontrôlable, a déclaré mardi l’envoyé spécial de l’ONU pour le pays le plus pauvre du monde arabe.

Hans Grundberg a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que, malheureusement, Yémen fait partie de l’escalade – et il a averti que les attaques répétées contre le transport maritime international par les rebelles Houthis « ont considérablement accru le risque d’un désastre environnemental » dans la mer Rouge.

Grundberg et la chef humanitaire par intérim de l’ONU, Joyce Msuya, ont exhorté les Houthis, soutenus par l’Iran, à cesser leurs attaques contre les transports maritimes internationaux, que le groupe rebelle a commencé à soutenir le groupe militant Hamas, soutenu par l’Iran, après son attaque du 7 octobre en Israël qui a déclenché la poursuite des efforts d’Israël. guerre dans Gaza.

Les responsables de l’ONU ont également exigé la libération de dizaines de membres du personnel de l’ONU, du personnel d’organisations non gouvernementales et de missions diplomatiques, ainsi que de membres de la société civile, dont la plupart sont détenus depuis juin.

Msuya a qualifié d’inacceptable le récent renvoi par les Houthis d’un nombre important de personnes détenues pour des « poursuites pénales » et les accusations portées contre eux de fausses. Elle a précisé que trois d’entre eux faisaient partie du personnel de l’ONU – deux de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, basée à Paris, et un du bureau des droits de l’homme de l’ONU, basé à Genève. Ils ont été arrêtés plus tôt en 2021 et 2023.

Quelques jours après les arrestations de juin, les Houthis ont déclaré que les personnes détenues étaient membres de ce qu’ils ont appelé un « Réseau d’espionnage américano-israélien » une allégation démentie avec véhémence par l’ONU, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et d’autres.

Les Houthis sont engagés dans une guerre civile avec le gouvernement internationalement reconnu du Yémen, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, depuis 2014, lorsqu’ils ont pris le contrôle de la capitale Sanaa et de la majeure partie du nord. Les espoirs de négociations de paix se sont évanouis après l’attaque du 7 octobre, qui a tué environ 1 200 personnes en Israël, principalement des civils, et fait environ 250 prises en otages, dont une centaine sont toujours détenues. . L’offensive israélienne à Gaza a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, qui ne précisent pas combien étaient des combattants mais affirment que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des morts.

Grundberg a déclaré aux membres du conseil que « les Yéménites continuent d’aspirer et de travailler pour la paix », mais il a ajouté que les espoirs de progrès pour mettre fin à l’escalade de la violence au Moyen-Orient « semblent lointains ».

« Aujourd’hui, comme beaucoup d’autres au Moyen-Orient, leurs espoirs d’un avenir meilleur tombent dans l’ombre d’une conflagration régionale potentiellement catastrophique », a-t-il déclaré.

Les Houthis ont ciblé plus de 80 navires marchands avec des missiles et des drones depuis le début de la guerre à Gaza il y a un an. Ils saisi un navire et en a coulé deux pendant la campagne cela a également tué quatre marins et a gravement perturbé le trafic dans la mer Rouge, qui voyait autrefois 1 000 milliards de dollars de marchandises y transiter en un an.

Grundberg a déclaré que l’attaque des Houthis contre le pétrolier Sounion battant pavillon grec en août avait évité de peu une catastrophe environnementale et a averti que les attaques répétées augmentaient le risque d’une catastrophe environnementale.

En réponse aux attaques des Houthis, une coalition dirigée par les États-Unis a mené des frappes aériennes au Yémen et les Israéliens ont attaqué le port de Hodeida, un lieu clé pour l’acheminement de l’aide et des biens commerciaux essentiels car le pays dépend des importations.

Msuya a déclaré que l’ONU était « très alarmée » par les attaques en cours contre Hodeida et le petit port de Ras Issa. Les frappes aériennes ont endommagé des infrastructures énergétiques et portuaires critiques, mais elle a déclaré que les deux ports sont en mesure de recevoir des importations commerciales et humanitaires.

« Les centrales électriques de la ville de Hodeida fonctionnent cependant à capacité très limitée », a déclaré Msuya, et l’ONU aide les établissements de santé à maintenir les services essentiels.

Le mois dernier, Msuya a déclaré au Conseil que l’ONU réduisait ses activités au Yémen en réponse à la répression des Houthis contre le personnel travaillant pour l’ONU et d’autres groupes.

Elle a averti le Conseil mardi que malgré l’augmentation des besoins, les détentions arbitraires et « les fausses accusations portées contre eux continuent d’entraver considérablement notre capacité à fournir une aide humanitaire vitale au Yémen ».

« La situation humanitaire au Yémen continue de se détériorer, tant en termes d’ampleur que de gravité », a déclaré Msuya, et « la faim continue d’augmenter ».

Le nombre de Yéménites qui n’ont pas suffisamment à manger « a atteint des niveaux sans précédent » en août, et dans les zones contrôlées par les Houthis, les niveaux graves de privation alimentaire ont doublé depuis l’année dernière, a-t-elle déclaré.

Msuya a déclaré que l’appel de l’ONU de 2,7 milliards de dollars pour le Yémen cette année afin d’aider 11,2 millions de personnes était financé à 41 %. Elle a déclaré que 870 millions de dollars étaient nécessaires de toute urgence et a averti que sans ces fonds supplémentaires, 9 millions de Yéménites à travers le pays ne recevront pas d’aide alimentaire d’urgence au cours du dernier trimestre de cette année.

Alors que le choléra continue de se propager, avec plus de 203 000 cas suspects et plus de 720 décès depuis mars, Msuya a déclaré que le financement du choléra était déjà épuisé et que les partenaires de santé de l’ONU avaient été contraints de fermer 21 des 78 centres de traitement de la diarrhée et 97 des 423 centres de réhydratation orale. centres.