L’ONU affirme que le monde a connu son été le plus chaud jamais enregistré

La température moyenne mondiale de l’air à la surface de 16,82 degrés Celsius pour le mois d’août était 0,71 degré Celsius plus chaude que la moyenne de 1991 à 2020 pour le mois, et 0,31 degré Celsius plus chaude que le mois d’août le plus chaud précédent, enregistré en 2016.

Le mois d’août était trouvé être le mois le plus chaud jamais enregistré et le deuxième mois le plus chaud après juillet 2023.

Mercredi, l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU et le service climatique européen Copernicus annoncé que la saison de juin à août 2023 était la période la plus chaude jamais enregistrée depuis 1940.

Le seuil de 1,5 degré Celsius est la limite ambitieuse de température mondiale fixée dans l’accord historique de Paris de 2015. Au-delà de ce niveau, il est plus probable que nous connaissions ce que l’on appelle des points de basculement, des seuils à partir desquels de petits changements peuvent conduire à des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de maintien de la vie sur Terre.

« Huit mois après le début de 2023, nous vivons jusqu’à présent la deuxième année la plus chaude à ce jour, à peine plus froide que 2016, et le mois d’août a été estimé à environ 1,5°C de plus que les niveaux préindustriels », a déclaré Carlo Buontempo, directeur de l’étude Copernicus. Service sur le changement climatique, CEPMMT.

« Ce que nous observons, non seulement de nouveaux extrêmes, mais aussi la persistance de ces conditions record et leurs impacts sur les populations et sur la planète, sont une conséquence évidente du réchauffement du système climatique », a ajouté Buontempo.

La crise climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.