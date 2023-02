L’ONU affirme que la menace des extrémistes de l’État islamique reste élevée

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – La menace posée par les extrémistes de l’État islamique reste élevée et a augmenté dans et autour des zones de conflit, et l’expansion du groupe est “particulièrement préoccupante” dans les régions du centre, du sud et du Sahel de l’Afrique, a déclaré jeudi le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU. Le sous-secrétaire général Vladimir Voronkov a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le groupe, également connu sous son acronyme arabe Daech, continue d’utiliser Internet, les médias sociaux, les jeux vidéo et les plateformes de jeux « pour étendre la portée de sa propagande afin de radicaliser et de recruter de nouveaux partisans ». .”

“L’utilisation par Daech de technologies nouvelles et émergentes reste également une préoccupation majeure”, a-t-il déclaré, soulignant son utilisation continue de drones pour la surveillance et la reconnaissance ainsi que des “actifs virtuels” pour collecter des fonds.

Voronkov a déclaré que le niveau élevé de menace posé par l’État islamique et ses affiliés, y compris leur expansion soutenue dans certaines parties de l’Afrique, souligne la nécessité d’approches multiformes pour répondre – non seulement axées sur la sécurité mais sur des mesures préventives, y compris la prévention des conflits.

L’État islamique a déclaré un soi-disant califat sur une large bande de territoire en Syrie et en Irak qu’il a saisi en 2014. Le groupe extrémiste a été officiellement déclaré vaincu en Irak en 2017 à la suite d’une bataille sanglante de trois ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et villes en ruines, mais ses cellules dormantes subsistent dans les deux pays.

Selon un rapport de Human Rights Watch publié en décembre, quelque 65 600 membres présumés de l’État islamique et leurs familles – syriens et étrangers – sont toujours détenus dans des camps et des prisons du nord-est de la Syrie gérés par des groupes kurdes alliés aux États-Unis.

Voronkov a déclaré que le rythme des rapatriements reste trop lent « et que les enfants continuent de faire les frais de cette catastrophe ». Dans le même temps, a-t-il dit, les «combattants terroristes étrangers» qui ont rejoint le groupe extrémiste ne sont pas limités à l’Irak et à la Syrie et «se déplacent entre différents théâtres de conflit».

Voronkov, qui dirige le Bureau de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme, a déclaré que “les combattants terroristes étrangers ayant une expérience du champ de bataille qui se réinstallent chez eux ou dans des pays tiers aggravent encore la menace” de Daech.

Weixiong Chen, chef par intérim de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, a déclaré aux membres que le fait de ne pas rapatrier les ressortissants étrangers des camps offre à Daech « des opportunités continues de recruter dans les camps et les prisons et de faciliter la radicalisation vers la violence et la propagation du terrorisme ». .”

Il a déclaré que la menace de Daech “présente une menace complexe, évolutive et durable dans les zones de conflit et de non-conflit”.

Chen a souligné l’exploitation continue par Daech des « fragilités locales et des tensions intercommunautaires », en particulier en Irak, en Syrie et dans certaines parties de l’Afrique, et l’expansion de ses affiliés notamment dans certaines parties de l’Afrique centrale, australe et occidentale.

Il a également cité la génération de revenus et la collecte de fonds par Daech par un large éventail de moyens “y compris l’extorsion, le pillage, la contrebande, la fiscalité, la sollicitation de dons et les enlèvements contre rançon”, ainsi que son utilisation des médias sociaux et des plateformes de jeux. Les principaux moyens de transfert d’argent de l’État islamique continuent d’être les réseaux informels de transfert d’argent non enregistrés et les services d’argent mobile, a-t-il déclaré.