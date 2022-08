L’ONU affirme que la crise alimentaire mondiale est une question d’abordabilité, pas de disponibilité

Les prix des denrées alimentaires restent obstinément élevés alors que la guerre de la Russie en Ukraine se prolonge, exacerbant la pression existante des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du changement climatique.

La guerre a “mis beaucoup de carburant sur un feu déjà brûlant”, a déclaré Arif Husain, économiste en chef au Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

L’Ukraine est un important producteur de matières premières telles que le blé, le maïs et l’huile de tournesol. Bien que les exportations à l’échelle mondiale aient été restreintes en raison de l’invasion russe, M. Husain a déclaré que la crise alimentaire mondiale n’était pas due à la disponibilité de nourriture, mais à la flambée des prix.

“Cette crise concerne l’abordabilité, ce qui signifie qu’il y a de la nourriture disponible, mais les prix sont vraiment élevés”, a-t-il déclaré lundi sur “Capital Connection” de CNBC.

Selon chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les prix alimentaires mondiaux en juillet étaient supérieurs de 13 % à ceux d’il y a un an. Et les prix pourraient continuer à augmenter. Dans son pire scénario, l’ONU estime que les prix mondiaux des denrées alimentaires pourraient encore augmenter de 8,5 % d’ici 2027.