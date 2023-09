L’ONU affirme que des épidémies de choléra et de dengue ont été signalées dans l’est du Soudan alors que le conflit se poursuit

LE CAIRE (AP) — Des épidémies de choléra et de dengue ont été signalées dans l’est du Soudan, où des milliers de personnes ont trouvé refuge. des combats meurtriers se poursuivent entre l’armée du pays et une force paramilitaire rivalea déclaré mardi l’agence de santé des Nations Unies.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 162 cas suspects de choléra ont été admis dans les hôpitaux de la province de Qadarif et d’autres régions situées le long de la frontière avec l’Éthiopie. Quatre-vingts cas ont été confirmés et dix personnes sont mortes du choléra, une infection bactérienne liée à des aliments ou à de l’eau contaminés, a indiqué l’OMS.

Le Soudan a été plongé dans le chaos à la mi-avril, lorsque des tensions latentes entre l’armée et un puissant groupe paramilitaire ont explosé en guerre ouverte dans la capitale Khartoum et dans d’autres régions de ce pays d’Afrique de l’Est.

L’association médicale Médecins sans frontières a mis en place deux centres de traitement des patients atteints du choléra ainsi que deux équipes mobiles à Qadarif. Les agences des Nations Unies pour la santé et les réfugiés ont rénové le centre d’isolement pour le choléra de l’hôpital universitaire de Qadarif, le principal établissement médical de la province.

Les épidémies de choléra ne sont pas rares dans le Soudan pauvre. La maladie a fait au moins 700 morts et rendu malade environ 22 000 personnes. en moins de deux mois en 2017, dernière épidémie majeure dans le pays.

L’OMS a déclaré que plus de 500 cas suspects de dengue ont été signalés à travers le Soudan, la plupart dans les centres urbains de Qadarif. La dengue est causée par le virus de la dengue transmis à l’homme par la piqûre de moustiques infectés.

Le chiffre rapporté n’est que « la pointe de l’iceberg », car le nombre réel est beaucoup plus élevé, étant donné que la plupart des patients dépendent de remèdes maison et ne vont souvent pas à l’hôpital, a déclaré l’OMS.

Le syndicat des médecins soudanais affirme que « des centaines » de patients atteints de dengue sont morts dans l’est du pays, qualifiant l’épidémie de « crise sanitaire ». Il n’a pas donné de calendrier ni de précisions sur ces décès, mais il a indiqué que la plupart des hôpitaux de Qadarif étaient submergés de patients.

Le conflit au Soudan a transformé Khartoum et d’autres zones urbaines en champs de bataille, détruisant les infrastructures civiles et un système de santé déjà mis à mal. Sans les éléments de base, de nombreux hôpitaux et établissements médicaux ferment leurs portes.

Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 autres blessées, selon les Nations Unies, même si les chiffres réels sont probablement plus élevés. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré la semaine dernière que plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans sont morts dans neuf camps au Soudan au cours des cinq derniers mois en raison d’une combinaison mortelle de rougeole et de malnutrition.

Plus de 5,2 millions de personnes ont fui leurs foyers, dont plus d’un million ont traversé la frontière vers les pays voisins du Soudan. La moitié de la population du pays, soit environ 25 millions de personnes, a besoin d’une aide humanitaire, dont environ 6,3 millions qui sont « à un pas de la famine », selon les responsables humanitaires de l’ONU.