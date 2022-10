L’ONU affirme que des affrontements tribaux ont fait 19 morts dans la province du sud du Soudan

LE CAIRE (AP) – Des jours d’affrontements tribaux dans le sud du Soudan ont fait au moins 19 morts et des dizaines de blessés, ont annoncé jeudi les Nations Unies, la dernière flambée qui a frappé ce pays africain ces derniers mois.

La violence dans la province du Kordofan occidental a éclaté la semaine dernière à la suite d’une fusillade entre les groupes ethniques Misseriya et Nuba au milieu d’un conflit foncier près de la ville d’Al Lagowa, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA.

Mardi, le gouverneur de l’État s’est rendu dans la ville pour parler aux résidents locaux dans le but de désamorcer le conflit avant de subir des tirs d’artillerie provenant d’une zone montagneuse voisine, a indiqué OCHA. Aucune victime des tirs d’artillerie n’a été signalée.

Dans un communiqué publié mercredi, l’armée soudanaise a accusé le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord, un groupe rebelle actif dans le Nil bleu et le Kordofan méridional, d’être à l’origine de l’attaque contre Al Lagowa. Le groupe rebelle n’a pas répondu à l’accusation.

La violence a incité environ 36 500 personnes à fuir Al Lagowa tandis que beaucoup de ceux qui sont restés ont cherché refuge dans la base militaire de la ville, a ajouté OCHA. La zone est actuellement inaccessible à l’aide humanitaire, a indiqué l’agence.

Les affrontements sont les derniers en date des violences intercommunautaires dans les périphéries négligées du Soudan. Les combats qui ont éclaté entre deux groupes tribaux dans l’État du Nil bleu au Soudan en juillet avaient fait 149 morts début octobre. Au cours de la semaine dernière, de nouveaux affrontements dans le Nil bleu ont fait 13 morts supplémentaires, a indiqué OCHA.

Le Soudan est plongé dans la tourmente depuis un coup d’État en octobre dernier qui a bouleversé la brève transition démocratique du pays après trois décennies de régime autocratique d’Omar el-Béchir. Il a été renversé lors d’un soulèvement populaire en avril 2019, ouvrant la voie à un gouvernement de partage du pouvoir civilo-militaire.

Eisa El Dakar, une journaliste locale du Kordofan occidental, a déclaré à l’Associated Press la semaine dernière que le conflit y est en partie enraciné dans les revendications conflictuelles des deux groupes ethniques sur les terres locales, les Misseriya étant principalement une communauté d’éleveurs et les Nouba principalement des agriculteurs. Une grande partie du Kordofan et d’autres régions du sud du Soudan ont été secouées par le chaos et les conflits au cours de la dernière décennie.

De nombreux analystes considèrent la montée de la violence comme le produit du vide du pouvoir dans la région, causé par le coup d’État militaire d’octobre dernier. La violence a également mis en péril l’économie déjà en difficulté du Soudan, aggravée par les pénuries de carburant causées, en partie, par la guerre en Ukraine.

Jack Jeffery, l’Associated Press