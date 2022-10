L’ONU affirme que de nouveaux affrontements tribaux font 13 morts dans le sud du Soudan

La violence dans la province du Nil bleu est survenue alors que les généraux au pouvoir du pays et les principales factions du mouvement pro-démocratique tentaculaire ont progressé dans les pourparlers soutenus par la communauté internationale pour trouver une issue au coup d’État militaire de l’année dernière qui a plongé le Soudan dans une aggravation des troubles.

LE CAIRE – De nouveaux affrontements tribaux dans une province du sud du Soudan ont tué au moins 13 personnes et en ont blessé plus de deux douzaines d’autres depuis la fin de la semaine dernière lors des dernières violences qui ont frappé la nation chaotique ces derniers mois, a annoncé lundi l’ONU.

Les affrontements entre les groupes ethniques Hausa et Birta ont commencé jeudi à propos d’un différend foncier dans le district de Wad al-Mahi, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Les combats, qui ont duré quatre jours avant de se calmer dimanche, ont déplacé au moins 1 200 personnes qui s’y étaient réfugiées dans des écoles, a-t-il ajouté.

Les bureaux du gouvernement et le marché de la ville ont été fermés, ce qui a rendu difficile pour ses habitants l’accès à leurs besoins quotidiens, a-t-il déclaré. Les autorités ont également imposé des restrictions à la circulation des personnes dans la région par crainte d’attaques de vengeance, a-t-il ajouté.

Les combats entre les deux tribus ont commencé à la mi-juillet. Au total, 149 personnes ont été tuées et 124 autres ont été blessées au 6 octobre, selon OCHA.

La prise de contrôle de l’armée a supprimé un gouvernement soutenu par l’Occident dirigé par des civils, bouleversant la transition de courte durée du pays vers la démocratie après près de trois décennies de régime répressif par l’autocrate Omar al-Bashir. Un soulèvement populaire a forcé la destitution d’al-Bashir et de son gouvernement en avril 2019.

En juillet, le général Abdel-Fattah Burhan, le principal officier militaire du pays qui a organisé le coup d’État en octobre de l’année dernière, a déclaré que l’armée se retirerait de la politique et permettrait aux forces politiques de former un gouvernement civil pour achever la transition du pays.

Les Forces pour la déclaration de la liberté et du changement – ​​une alliance de partis politiques et de groupes de protestation – ont déclaré que l’armée s’était mise d’accord sur un projet de document constitutionnel rédigé par l’Association du barreau du pays. Le document autorise la nomination par les “forces révolutionnaires” d’un Premier ministre civil pour diriger le pays par le biais d’élections dans les 24 mois.

Khalid Omar, ancien ministre et principal militant pro-démocratie, a déclaré qu’ils s’étaient engagés avec les partis militaires et internationaux, et qu’ils avaient constaté que les généraux “sont sérieux dans la remise du pouvoir aux civils”.