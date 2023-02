L’ONU affirme que 73 migrants présumés morts dans un accident de bateau au large de la Libye

GENÈVE (AP) – Un canot pneumatique transportant des migrants a fait naufrage au large des côtes libyennes et 73 personnes sont portées disparues et présumées mortes, a annoncé mercredi l’agence des Nations Unies pour les migrations. Il s’agissait de la dernière tragédie impliquant des migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

L’Organisation internationale des Nations unies pour les migrations a déclaré dans un communiqué que la catastrophe avait eu lieu mardi et que les autorités libyennes avaient récupéré 11 corps.

Il a indiqué que le bateau, rempli d’environ 80 migrants, aurait quitté le village de Qasr al-Akhyar, à 80 kilomètres (50 miles) à l’est de la capitale, Tripoli. Les migrants se dirigeaient vers les côtes européennes, a-t-il déclaré.

Les morts comprenaient une femme et 10 hommes, a déclaré Safa Msehli, porte-parole de l’OIM.

On ne savait pas immédiatement ce qui était arrivé au navire, mais des images montraient le bateau en caoutchouc dégonflé et brisé sur le rivage.

Sept migrants, tous des hommes, ont survécu à l’accident et se sont rendus sur les côtes libyennes, selon l’ONU, et se trouvaient dans des “conditions extrêmement désastreuses”. Ils ont été emmenés à l’hôpital.

Des responsables de Qasr al-Akhyar ont partagé en ligne des images montrant des employés du Croissant-Rouge libyen manipulant des cadavres échoués sur le rivage. Les images montraient également le canot pneumatique gonflable en panne.

Un survivant a déclaré dans une autre vidéo partagée par la municipalité que des dizaines de migrants avaient été tués dans le naufrage. Il a dit qu’ils avaient payé entre 3 000 $ et 5 000 $ chacun aux passeurs pour effectuer le voyage malheureux.

Dans des commentaires vidéo, Salem Awag, le haut responsable de Qasr al-Akhyar, a appelé les autorités de Tripoli à intensifier leur soutien au village pour aider à garder le rivage et empêcher de nouvelles traversées.

Le naufrage de mardi est la dernière tragédie survenue en Méditerranée centrale, une route clé pour les migrants. Le nombre de morts sur cette route a atteint au moins 130 migrants cette année, a indiqué l’OIM.

En 2022, plus de 1 450 migrants sont morts, selon le projet de l’OIM sur les migrants disparus.

“Cette situation est intolérable”, a déclaré Safa Msehli, porte-parole de l’organisation. Elle a appelé les gouvernements à intensifier les efforts de recherche et de sauvetage et à «établir des mécanismes de débarquement clairs et sûrs ainsi que des voies de migration sûres et régulières.

Au large des côtes libyennes, au moins 529 migrants ont été signalés morts et 848 autres portés disparus l’année dernière, tandis que plus de 24 680 ont été interceptés et renvoyés dans le pays, selon l’OIM.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants d’Afrique et du Moyen-Orient qui tentent de se rendre en Europe. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Ces dernières années, les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye déchirée par la guerre, faisant passer clandestinement des migrants à travers les longues frontières du pays désertique avec six nations. Les migrants sont alors généralement entassés dans des canots pneumatiques mal équipés et partent pour des voyages en mer risqués.

Les pays européens ont ces dernières années poussé les autorités libyennes et les garde-côtes à détenir et intercepter des migrants tentant de traverser vers les côtes européennes.

Beaucoup de ceux qui ont été interceptés et renvoyés en Libye – y compris des femmes et des enfants – sont détenus dans des centres de détention gérés par le gouvernement où ils souffrent d’abus, notamment de torture, de viol et d’extorsion, selon des groupes de défense des droits.

Magdy a rapporté du Caire.

Jamey Keaten et Samy Magdy, Associated Press