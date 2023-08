L’ONU affirme avoir conclu un accord avec la Syrie sur un passage d’aide clé

L’ONU a déclaré avoir conclu un accord avec le gouvernement syrien sur les livraisons d’aide aux zones tenues par les rebelles depuis la Turquie.

Cela a soulevé des inquiétudes parmi les groupes de secours qui voulaient que Damas reste à l’écart.

L’accord fait suite à l’engagement entre Martin Griffiths de l’ONU et Damas pour que l’ONU et ses partenaires continuent à fournir une assistance « à l’échelle nécessaire et selon des principes ».

Dans le cadre d’un accord de 2014, la plupart de l’aide internationale avait transité par le point de passage de Bab al-Hawa depuis la Turquie sans l’autorisation de Damas.

Mais le mois dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas parvenu à un consensus sur la prolongation du mécanisme, et l’ONU a déclaré qu’une offre syrienne ultérieure de maintenir le point de passage ouvert pendant encore six mois contenait des conditions « inacceptables ».

Mardi soir, un porte-parole de l’ONU a déclaré que « le secrétaire général se félicite de l’accord conclu hier (lundi) par les Nations unies et le gouvernement syrien sur la poursuite de l’utilisation pendant les six prochains mois du poste frontière de Bab al-Hawa ».

L’accord fait suite à l’engagement entre le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, et Damas pour que l’ONU et ses partenaires continuent à fournir une assistance « à l’échelle nécessaire et d’une manière fondée sur des principes qui permette un engagement avec toutes les parties… et qui préserve l’indépendance opérationnelle de l’ONU ». , indique le communiqué.

Les conditions précédentes du gouvernement syrien prévoyaient que l’ONU coopère pleinement avec lui et ne communique pas avec les « organisations terroristes » – une référence à Hayat Tahrir al-Sham, un groupe djihadiste anciennement affilié à Al-Qaïda qui contrôle la partie syrienne de Bab al- Traversée d’Hawa.

Plusieurs organisations internationales avaient exprimé la crainte que permettre à Damas de contrôler le flux d’aide vers les zones tenues par les rebelles n’ait pour résultat de limiter l’accès à ceux qui en ont le plus besoin.

Non tenable

Plus de quatre millions de personnes vivent dans des zones tenues par les rebelles du nord et du nord-ouest de la Syrie, dont beaucoup dans des camps de déplacés surpeuplés et pauvres.

« Le consentement réaffirmé par la Syrie ces derniers jours fournit une base à l’ONU et à ses partenaires pour mener légalement des opérations humanitaires transfrontalières via Bab al-Hawa », indique le communiqué de l’ONU.

Le Comité international de secours a exprimé son inquiétude face à cette annonce.

Le groupe a déclaré :

Nous craignons que la suppression de la certitude et de la sécurité fournies par l’autorisation du Conseil de sécurité n’affecte la capacité des organisations humanitaires, et en particulier des ONG syriennes, à opérer efficacement.

« La résolution du Conseil de sécurité était une garantie qui a rassuré les communautés du nord-ouest en sachant que leur accès à une assistance vitale était soutenu et protégé par la communauté internationale. »

L’IRC a ajouté que l’expiration de l’accord en février « au plus fort de la saison hivernale de l’année prochaine, soulève des inquiétudes importantes quant à la capacité de la réponse à s’adapter aux besoins étant donné le manque de prévisibilité ».

Hiba Zayadin de Human Rights Watch a déclaré à l’AFP que l’arrangement n’était « pas une alternative tenable à la résolution du CSNU (Conseil de sécurité) ».

« Je ne vois pas comment un tel accord conclu avec le gouvernement même qui a longtemps entravé et militarisé l’aide peut garantir la livraison d’une aide humanitaire de principe dans le nord-ouest », a ajouté Zayadin, exhortant l’ONU à « continuer à chercher des alternatives ».

Inacceptable

L’annonce de l’ONU est intervenue quelques heures seulement après avoir déclaré que la Syrie avait prolongé de trois mois l’utilisation de deux autres points de passage – Bab al-Salama et Al-Rai – ouverts à la suite du tremblement de terre dévastateur du 6 février.

La guerre civile a éclaté en Syrie après que le gouvernement du président Bashar al-Assad a écrasé les manifestations pacifiques en 2011. Le conflit a tué plus d’un demi-million de personnes et chassé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de leurs foyers.

Le mois dernier, la Russie a opposé son veto à une prolongation de neuf mois du mécanisme de Bab al-Hawa, puis n’a pas réussi à rassembler suffisamment de voix pour adopter une prolongation de six mois.

Damas dénonce régulièrement les livraisons d’aide de l’ONU comme une violation de sa souveraineté. Son allié Moscou a miné l’accord du Conseil de sécurité pendant des années.

Le groupe de sauvetage des Casques blancs, qui opère dans le nord-ouest, a déclaré que l’ONU avait « ignoré les demandes et les appels » des Syriens et avait autorisé le gouvernement à contrôler l’aide transfrontalière dans le bastion de l’opposition.

« Remettre le sort de l’aide vitale à des millions d’innocents entre les mains de ceux qui les ont tués, les ont chassés de chez eux et les ont privés de leurs droits est inacceptable », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.