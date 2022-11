L’ONU adopte une résolution condamnant les États-Unis

Seuls les États-Unis et Israël ont voté contre le 30e vote en 30 ans de l’AGNU pour dénoncer le blocus américain de Cuba

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté massivement en faveur d’une résolution condamnant l’embargo américain sur Cuba pour la 30e année consécutive. Seuls les États-Unis et Israël ont voté contre la mesure jeudi, tandis que l’Ukraine et le Brésil se sont abstenus.

Depuis 2019, les États-Unis ont «a intensifié le siège autour de notre pays, le portant à un niveau encore plus cruel et plus humain [sic] dimension, dans le but d’infliger délibérément le plus grand dommage possible aux familles cubaines», a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, aux représentants réunis.

Le diplomate a critiqué le président américain Joe Biden pour avoir poursuivi le «pression maximale» politique de son prédécesseur Donald Trump plutôt que de reprendre la tendance au réchauffement des relations que Barack Obama a mise en branle lors de sa dernière année au pouvoir.

Lire la suite Les États-Unis vont assouplir les restrictions imposées aux migrants cubains

Tout en reconnaissant que l’administration Biden avait pris des mesures extrêmement limitées pour ouvrir des vols, des envois de fonds et des services consulaires avec Cuba, Rodriguez a fait valoir que «le blocus, qui a été renforcé à l’extrême, continue d’être l’élément central qui définit la politique américano-cubaine.”

Depuis que Biden est au pouvoir, l’embargo a coûté à l’économie cubaine environ 6,35 milliards de dollars, a déclaré Rodriguez – un chiffre qui se traduit par plus de 15 millions de dollars par jour. Bien qu’il ait souligné qu’il ne blâmait pas les États-Unis pour tous les problèmes de Cuba, niant leur influence en tant que “la principale cause des privations, des pénuries et des difficultés subies par les familles cubaines serait de ne pas dire la vérité,” il expliqua.

Les États-Unis se sont abstenus lors d’un vote condamnant l’embargo pour la première fois en 2016, peu de temps après qu’Obama ait rétabli les relations officielles avec l’île. Cependant, Trump a repris les efforts des présidents précédents pour isoler la nation socialiste. Washington a imposé l’embargo en 1960 après que la révolution de Fidel Castro a renversé le gouvernement Batista favorable aux États-Unis et nationalisé les propriétés appartenant aux citoyens américains.

Les administrations Trump et Biden ont toutes deux résisté »droits humains» pour justifier des décennies d’étranglement économique, un argument que l’ambassadeur adjoint de Cuba à l’ONU, Yuri Gala, a rejeté comme illogique.

“Si le gouvernement des États-Unis se souciait vraiment du bien-être, des droits de l’homme et de l’autodétermination du peuple cubain, il pourrait lever l’embargo», a-t-il déclaré, ajoutant que Washington pourrait lever les restrictions économiques qui étouffent actuellement les opportunités économiques pour les futurs capitalistes.

LIRE LA SUITE: Le président cubain dénonce le “terrorisme médiatique” soutenu par les États-Unis lors d’un rassemblement massif de partisans

Au lieu de cela, a soutenu Rodriguez, les États-Unis militarisaient la Big Tech et les médias “dans une virulente campagne de désinformation et de dénigrement contre Cuba… utilisant nos enfants, nos jeunes et nos artistes comme cibles de ce bombardement politique et médiatique.”

Washington a imposé de nouvelles sanctions à Cuba l’année dernière, condamnant la réponse de la police à une flambée de protestations qui a commencé par un tollé contre les pénuries de nourriture et de drogue et s’est transformée – avec l’aide des États-Unis, selon La Havane – en violentes manifestations anti-gouvernementales.