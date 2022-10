L’ONU adopte une résolution appelant à soutenir le Pakistan inondé

L’assemblée a adopté une résolution qui soulignait tous ces points. Il a également exhorté l’ONU à intensifier ses efforts pour “sensibiliser la communauté internationale” aux besoins du Pakistan et “mobiliser un soutien et une assistance internationaux efficaces, immédiats et adéquats”.

NATIONS UNIES — L’Assemblée générale des Nations Unies a exprimé vendredi sa solidarité avec le Pakistan dévasté par les inondations et a appelé la communauté internationale à accroître l’aide et à maintenir la volonté politique de soutenir le redressement du pays à long terme.

Des inondations record dans ce pays en développement d’Asie du Sud ont touché 33 millions de personnes et tué 1 700 personnes ou plus depuis la mi-juin. Près de 8 millions de personnes ont été déplacées et des centaines de milliers vivent encore dans des tentes et des abris de fortune.