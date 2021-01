NATIONS UNIES (AP) – Après des négociations directes, les membres des Nations Unies ont adopté un budget pour 2021 plus élevé que celui proposé par le secrétaire général Antonio Guterres et s’est vivement opposé à l’administration Trump pour avoir inclus de l’argent pour commémorer le résultat d’une conférence de 2001 en Afrique du Sud qu’elle a qualifiée d’antisémite et d’anti-Israël.

Le budget de fonctionnement ordinaire de l’ONU est généralement approuvé par consensus avant Noël, mais cette année, les négociations controversées ont permis aux diplomates de se disputer jusqu’à la Saint-Sylvestre. Alors que de nombreux pays qui avaient fait des compromis sur diverses questions pensaient qu’un consensus avait été atteint, les États-Unis ont appelé à un vote sur le financement pour commémorer la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme.

Le budget de 3,231 milliards de dollars a ensuite été approuvé par l’Assemblée générale de l’ONU jeudi dernier par un vote de 167 voix contre 2, les États-Unis et Israël votant «non».

L’ambassadeur américain Kelly Craft a accusé l’organisme mondial de prolonger «un héritage honteux de haine, d’antisémitisme et de préjugés anti-israéliens» en soutenant un événement officiel lors de la prochaine session de l’Assemblée générale, qui débutera en septembre, commémorant les résultats de Durban.

La conférence de Durban a été dominée par des affrontements sur le Moyen-Orient et l’héritage de l’esclavage, et les États-Unis et Israël se sont retirés au cours de la réunion sur un projet de résolution qui désignait Israël pour la critique et comparait le sionisme au racisme. Cette langue a été supprimée dans les documents finaux.

Craft a déclaré qu’il était ironique que, tandis que l’Assemblée générale approuvait avec enthousiasme «deux décennies de malhonnêteté et de division», l’administration Trump réunissait Israël et les pays arabes, y compris les Émirats arabes unis et Bahreïn, «et comblait les fossés séculaires entre les peuples. . »

Le 29 décembre – longtemps après l’adoption habituelle du budget – le président de l’Assemblée générale, Volkan Bozkir, avait écrit aux États membres pour les exhorter à «tout mettre en œuvre pour surmonter les désaccords ou les différends».

Il a averti que «si les États membres ne parviennent pas à un accord, les conséquences sur le travail des Nations Unies seront désastreuses». Il a dit, par exemple, que toutes les activités des Nations Unies seraient interrompues et que tout le personnel serait invité à interrompre toute activité sauf le minimum pour assurer la sécurité du personnel et des biens de l’ONU.

Le budget qui a été adopté deux jours plus tard était légèrement supérieur au budget ordinaire de 3,07 milliards de dollars pour 2020, et il était supérieur aux 2,99 milliards de dollars proposés par le secrétaire général Guterres en octobre.

Le budget ordinaire des Nations Unies est financé par une échelle mobile des contributions des États membres, les États-Unis étant la première puissance économique du monde, qui paie la plus grande part, 25%.

Guterres a écrit aux 193 États membres de l’ONU en septembre que les opérations de l’ONU étaient soumises à une forte pression en raison du retard des paiements et d’une «crise de liquidité croissante», exacerbée par la pandémie COVID-19.

Le porte-parole adjoint de l’ONU Farhan Haq, commentant le budget 2021, a déclaré lundi que «le secrétaire général continue d’appeler les États membres à payer intégralement et à temps pour éviter le type de problèmes de liquidité auxquels nous avons été confrontés ces dernières années».