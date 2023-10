JERUSALEM — Les allégations d’activités anti-israéliennes récurrentes de l’ONU, y compris les accusations selon lesquelles le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aurait semblé rationaliser le meurtre de 1 400 personnes par le Hamas, illustrent l’obsession de l’organisation mondiale pour l’État juif.

“Bien sûr, (Guterres) devrait démissionner”, a déclaré le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, à Fox News Digital. “De nombreux aspects de l’ONU, comme le Conseil des droits de l’homme et l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies), sont soit antisémites, soit couvrent le terrorisme, ou les deux. Le comportement du secrétaire général cette semaine était honteux, même selon les normes de l’ONU. l’ONU”

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a exhorté mardi Guterres à démissionner, s’en prenant au secrétaire général de l’ONU pour avoir ostensiblement rationalisé le meurtre de 1 400 personnes, dont des Américains, par le Hamas, le 7 octobre en Israël.

Guterres a déclaré que les attaques du Hamas « ne se sont pas produites dans le vide » et que « le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante. C’est faux. C’était le contraire », a déclaré Erdan, qualifiant les propos de Guterres de « sang pur ». calomnie.”

Guterres a répondu aux critiques à son encontre en déclarant dans une déclaration en dehors du Conseil de sécurité de l’ONU : « Je suis choqué par les fausses déclarations de certaines de mes déclarations d’hier au Conseil de sécurité. Comme si… comme si je justifiais les actes de terreur du Hamas. C’est faux. C’était le contraire.”

L’ONU est depuis longtemps confrontée à des accusations d’antisémitisme et de haine anti-israélienne.

En 1975, une majorité d’États membres de l’ONU ont adopté une résolution assimilant la philosophie fondatrice de l’État d’Israël – le sionisme – au racisme. Les critiques affirment que la résolution a causé des dommages importants depuis, même si les États membres ont annulé la résolution antisémite en 1991. Mais de graves dommages ont été infligés à la réputation du seul État démocratique du Moyen-Orient, Israël.

L’ancien démocrate de New York Le maire Ed Koch a appelé en 1982 l’organisme mondial est un « cloaque » pour avoir adopté une résolution anti-israélienne contre l’État juif pour l’annexion du plateau du Golan.

Le regretté ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Abba Eban, a déclaré en plaisantant : « Si l’Algérie présentait une résolution (de l’ONU) déclarant que la terre est plate et qu’Israël l’a aplatie, elle serait adoptée par 164 voix contre 13 et 26 abstentions. ”

La décision de Guterres de blâmer l’État juif pour une prétendue « occupation » de la bande de Gaza a omis des informations concernant le retrait d’Israël de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas en 2005.

Erdan a condamné Guterres, l’appelant à démissionner.

“Sa déclaration selon laquelle ‘les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide’ exprime une compréhension du terrorisme et du meurtre”, a déclaré Erdan. “C’est vraiment (insondable).”

Un porte-parole du secrétaire général a envoyé à Fox News Digital une déclaration défendant son discours et rejetant les critiques.

“Rien ne peut justifier le meurtre, les blessures et l’enlèvement délibérés de civils, ni le lancement de roquettes contre des cibles civiles”, a déclaré António Guterres dans son communiqué.

“En effet, j’ai parlé des griefs du peuple palestinien et, ce faisant, j’ai aussi clairement déclaré, et je cite : ‘Mais les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques épouvantables du Hamas.’

“Et puis j’ai poursuivi mon intervention en évoquant toutes mes positions sur tous les aspects de la crise au Moyen-Orient. Je crois qu’il était nécessaire de remettre les pendules à l’heure, notamment par respect pour les victimes et leurs familles.”

Lorsqu’on lui a demandé si Guterres pensait que l’ONU devrait sanctionner le Hamas en tant qu’organisation terroriste, le porte-parole de Guterres a refusé de commenter.

« Le système des Nations Unies – son secrétariat depuis le secrétaire général jusqu’au haut-commissaire aux droits de l’homme, ses organes et agences depuis l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme jusqu’au Conseil de sécurité – a systématiquement traité Israël différemment de tout autre État pendant plus de la moitié. un siècle”, a déclaré Anne Bayefsky, présidente de Human Rights Voices et directrice de l’Institut Touro sur les droits de l’homme et l’Holocauste, à Fox News Digital.

“Discriminé contre Israël. Israël diabolisé. Cette diabolisation n’est pas une abstraction. Elle est mortelle, comme cela devrait maintenant être atrocement évident.

“L’ONU n’a pas de définition du terrorisme parce que les Etats islamiques prétendent que cibler l’Etat juif et son peuple n’est pas de l’antisémitisme. La semaine dernière, Navi Pillay, chef d’une commission d’enquête de l’ONU, a présenté un rapport de l’ONU condamnant Israël qui mettait le mot terrorisme entre guillemets. Des marques.

« Elle a justifié la « lutte armée » contre Israël et a soutenu la contextualisation – la rationalisation – des atrocités du Hamas par le secrétaire général. Elle a déclaré : « Le secrétaire général a fait une déclaration correcte… l’attaque (du 7 octobre) n’est pas une “C’est un incident isolé. Il découle de toutes ces violations des deux côtés.” C’est le visage de l’antisémitisme moderne : une ligne droite allant de la discrimination à la mort.

“Il s’agit d’un cercle familier de terroristes opposés à un État juif et imprégnés d’antisémitisme, attendant et trouvant que l’ONU les soutient. Le secrétaire général est un homme qui a brisé toute prétention de boussole morale de l’ONU. Il est une honte et perdu tout droit à diriger une organisation théoriquement dédiée aux droits de l’homme.

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé du Centre Simon Wiesenthal basé à Los Angeles, a déclaré à Fox News Digital qu’il avait rencontré la semaine dernière un diplomate de l’ONU au bureau du secrétaire général “sur toutes ces questions brûlantes. Quand j’ai vu la déclaration du secrétaire général, J’ai été choqué et déçu, car j’ai l’impression que de nombreux professionnels chevronnés, journalistes et, oui, diplomates, ne comprennent tout simplement pas.

“Ils veulent traiter cela comme une simple nouvelle série de violences entre le Hamas et Israël. Ce n’est pas le cas, et le peuple juif rejettera toute tentative en ce sens. Au lieu de réprimander Israël, le secrétaire général devrait dire à celui qui est vicieux du côté de l’UNHRC COI pour conclure son enquête.”

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a chargé une « commission d’enquête » d’enquêter principalement sur les violations présumées des droits de l’homme par Israël. La COI et ses membres ont été accusés de l’antisémitisme par les critiques .

L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, a mis fin en 2018 à la participation des États-Unis au Conseil des droits de l’homme de l’ONU en raison de son prétendu parti pris contre Israël. Elle a déclaré qu’à l’époque, le Conseil “était un protecteur des auteurs de violations des droits de l’homme”. et un puisard de parti pris politique. »

Le président Biden a rejoint l’organisme en 2021.

Haley a également dénoncé l’UNESCO, basée à Paris, qui soutient divers projets éducatifs et culturels à travers le monde et qui a été critiquée pour avoir désigné d’anciens sites juifs comme sites du patrimoine palestinien et avoir accordé une adhésion à part entière à l’Autorité palestinienne en 2011.

“L’UNESCO est parmi les plus ONU corrompue et politiquement biaisée agences”, a déclaré Haley après que les États-Unis ont annoncé qu’ils quitteraient l’agence en 2017.

L’administration Biden a rejoint l’UNESCO en 2023.

“Le peuple juif ne recevra pas de leçons. Il ne permettra pas au Hamas de commettre davantage de crimes contre l’humanité. Les rédacteurs de discours et les rapporteurs spéciaux vivent dans leurs bulles. Nous vivons dans le monde réel. Nous ne sommes pas en 1943, mais en 2023”, a déclaré Cooper.

Le Centre Wiesenthal doit son nom au légendaire chasseur de nazis Simon Wiesenthal, qui a survécu aux camps de la mort du mouvement hitlérien.

Cooper a reproché à l’agence spécialisée des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, de « servir de zone de rassemblement pour les lancements d’armes et de missiles ».

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également fait l’objet de vives critiques pour ses efforts visant à sanctionner Israël. L’ancien ambassadeur d’Allemagne, Christoph Heusgen, a assimilé Israël au mouvement terroriste Hamas lors d’une séance, ce qui a incité le Centre Wiesenthal à classer les remarques de Heusgen comme l’une des pires flambées d’antisémitisme et de conduite anti-israélienne en 2019.

L’envoyé du président Trump au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, a fustigé le CSNU en 2019 pour avoir entravé la paix entre Israël et les Palestiniens. Il a qualifié la conduite du Conseil de sécurité de « battement de tambour constant d’une rhétorique fatiguée destinée à empêcher tout progrès et à contourner les négociations directes. Il est temps de mettre un terme à cette rhétorique ».

Vendredi, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas réussi à condamner le Hamas dans une résolution non contraignante. La résolution parrainée par la Jordanie appelant à une « trêve humanitaire », a été adoptée avec le vote de quelque 120 pays. Erdan a déclaré aux délégués que le vote “restera dans l’infamie”.

“Nous avons tous constaté que l’ONU n’a plus la moindre once de légitimité ou de pertinence”, a déclaré Erdan. “Cette organisation a été fondée au lendemain de l’Holocauste dans le but de prévenir les atrocités, mais le spectacle que nous venons d’assister prouve sans aucun doute que l’ONU est déterminée non pas à prévenir, mais à garantir de nouvelles atrocités.”

