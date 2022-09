ISLAMABAD (AP) – La mission des Nations Unies en Afghanistan a accusé les autorités talibanes de harceler ses employées afghanes, exhortant les autorités locales à respecter tout son personnel dans un communiqué publié lundi.

“Il y a eu une tendance émergente au harcèlement du personnel féminin afghan de l’ONU par les autorités de facto”, indique le communiqué, faisant référence aux dirigeants talibans du pays.

Trois femmes afghanes travaillant pour l’ONU ont récemment été brièvement détenues et interrogées par “des agents de sécurité armés des autorités de facto”, a-t-il ajouté.

L’ONU a appelé à la fin immédiate de tous ces actes « d’intimidation et de harcèlement visant son personnel féminin afghan », et a rappelé aux autorités locales leurs obligations en vertu du droit international de garantir la sûreté et la sécurité de tout le personnel de l’ONU opérant en Afghanistan.

Un communiqué publié par les talibans tard lundi soir a démenti que les autorités locales aient “détenu” des employés de l’ONU.

La déclaration a ajouté que les autorités de la province méridionale de Kandahar avaient arrêté un groupe de femmes, mais lorsqu’elles ont réalisé qu’elles étaient des employées de l’ONU, elles ont cessé de les interroger.

Un an après l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, les adolescentes sont toujours interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls leurs yeux sont visibles. Les partisans de la ligne dure semblent dominer le gouvernement dirigé par les talibans, qui a imposé de sévères restrictions à l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les filles et les femmes, malgré les promesses initiales du contraire.

Samedi, les autorités talibanes ont fermé cinq écoles de filles au-dessus de la sixième année dans la province de Paktia, dans l’est de l’Afghanistan, qui avaient brièvement ouvert après une recommandation d’anciens tribaux et de directeurs d’école.

Plus tôt ce mois-ci, quatre écoles de filles à Gardez, la capitale provinciale, et une dans le district de Samkani ont commencé à fonctionner sans l’autorisation formelle du ministère de l’Éducation taliban.

Samedi, les cinq écoles ont de nouveau été fermées par les autorités.

L’ONU a exhorté à plusieurs reprises les talibans à garantir le respect des droits humains internationaux dans le pays.

Rahim Faiez, Associated Press