L’ONU accueille “une lueur d’espoir”

Un accord sur les expéditions de céréales ukrainiennes est encourageant, mais la paix est toujours insaisissable, a déclaré le chef de l’ONU Antonio Guterres aux journalistes

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a félicité mercredi les négociateurs ukrainiens et russes pour être parvenus à un accord provisoire sur l’évacuation des expéditions de céréales d’Ukraine via la mer Noire, et a appelé à davantage de dialogue entre les parties.

Peu de temps avant le discours de Guterres, des négociateurs de Russie, d’Ukraine, de Turquie et de l’ONU se sont rencontrés à Istanbul et ont convenu de mettre en place un centre de coordination conjoint dans la ville turque pour superviser les expéditions. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré aux journalistes que toutes les parties étaient d’accord « sur des questions techniques telles que les contrôles conjoints aux points de destination et… la sécurité de la navigation », et se réunirait à nouveau en Turquie la semaine prochaine avant de signer un accord formel.

Guterres a décrit le mouvement comme “une lueur d’espoir pour soulager la souffrance humaine et éliminer la faim”, faisant référence à la dépendance du monde en développement à l’égard des exportations de produits alimentaires et d’engrais, qui ont été perturbées.

« Bien sûr, c’était une première rencontre, mais les progrès ont été extrêmement encourageants. Nous espérons que les prochaines étapes nous permettront de parvenir à un accord formel », a ajouté le chef de l’ONU.

Les discussions de paix entre la Russie et l’Ukraine sont dans l’impasse depuis mars, et António Guterres a déclaré que même s’il y a “un long chemin à parcourir” avant qu’un règlement négocié du conflit ne soit trouvé, les pourparlers sur les céréales de mercredi “a démontré que les parties sont capables d’avoir un dialogue constructif.”

Le conflit en cours en Ukraine a bloqué les exportations de céréales du pays, plaçant « des centaines de millions de personnes dans les pays en développement, y compris en Afrique subsaharienne » risque de mourir de faim, a averti António Guterres le mois dernier. Alors que Kiev et ses partisans occidentaux ont accusé la Russie de bloquer les ports ukrainiens de la mer Noire, Moscou a insisté sur le fait qu’elle était prête à assurer un passage sûr pour les navires transportant des céréales et a imputé l’arrêt à l’exploitation minière des routes maritimes par l’Ukraine.