La Norvège a demandé à l’ONU de déterminer si Israël viole le droit international en interdisant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement norvégien a déclaré qu’il « demande à l’Assemblée générale des Nations Unies de demander à la CIJ [The International Court of Justice] décision » sur la question : « Israël viole-t-il le droit international en empêchant l’ONU, les organisations humanitaires internationales et les États de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens sous occupation ?

Le Premier ministre Jonas Gahr Store a déploré ce qu’il a appelé «des obstacles systématiques» à l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens. À la lumière de cela, il a exhorté la CIJ à « se prononcer sur les obligations d’Israël de faciliter l’aide humanitaire à la population palestinienne, fournie par les organisations internationales, y compris l’ONU, et les États », ajoutant que la Norvège présentera une résolution pertinente à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a également critiqué les actions israéliennes, soulignant que l’interdiction de l’UNRWA « aura de graves conséquences pour des millions de civils qui vivent déjà dans les circonstances les plus désastreuses » et compromettra la stabilité au Moyen-Orient.















La réaction de la Norvège est survenue après que les députés israéliens ont adopté lundi deux projets de loi bloquant le travail de l’UNRWA, une agence chargée d’aider les réfugiés palestiniens. Les responsables de Jérusalem-Ouest ont accusé l’organisation de « être un partisan intégral de la terreur et de la haine » et un corps « pour éterniser la pauvreté et la souffrance ».

Israël a également affirmé que certains employés de l’UNRWA avaient participé à l’attaque surprise du Hamas en octobre dernier et que des centaines d’entre eux faisaient partie du mouvement militant palestinien. En août, l’UNRWA a licencié neuf de ses employés, invoquant leur implication potentielle dans les hostilités, tout en notant que les preuves contre neuf autres se sont révélées insuffisantes.

La décision de Jérusalem-Ouest de sévir contre l’UNRWA a déclenché une réaction internationale, le Royaume-Uni, la Norvège et l’Islande condamnant Israël.

Depuis le début de la guerre Hamas-Israël, Israël fait face à des allégations d’actions inhumaines à Gaza. Alors que les combats ne montrent aucun signe de ralentissement, un certain nombre de pays, dont la Norvège, l’Irlande et l’Espagne, ont décidé de reconnaître la Palestine en tant qu’État, suscitant la colère à Jérusalem-Ouest.

Selon les chiffres officiels, la guerre Hamas-Israël a jusqu’à présent coûté la vie à environ 1 700 Israéliens et 42 000 Palestiniens, tandis que Gaza a connu des destructions sans précédent.