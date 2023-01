L’Ontario veut des travailleurs de la santé des autres provinces

Le premier ministre Doug Ford est sur le point d’introduire des changements qui permettraient aux travailleurs de la santé canadiens enregistrés ou autorisés dans d’autres provinces de commencer immédiatement à exercer en Ontario.

À l’heure actuelle, les professionnels de la santé doivent être inscrits auprès de l’un des ordres professionnels de la santé de l’Ontario avant de travailler dans la province. Cependant, dans un effort pour « surmonter les retards bureaucratiques », l’Ontario est prêt à assouplir ces règles.

Le gouvernement Ford a déclaré qu’il introduirait ces modifications législatives en février.

« Aux infirmières, aux médecins et aux travailleurs de la santé de partout au Canada : si vous songez à faire de l’Ontario votre nouvelle maison, c’est le moment de le faire », a déclaré Ford lors d’une annonce à Windsor, en Ontario. jeudi.

Cette annonce survient quelques jours seulement après que Ford a annoncé le plan de la province d’investir dans des cliniques privées pour effectuer davantage de procédures. Les critiques ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont le personnel de santé pourrait être enclin à quitter le secteur public pour un meilleur salaire et des heures, ce qui entraînerait des pénuries de personnel plus graves.

«Avec nos nouvelles règles« De plein droit », l’Ontario est la première province au Canada à permettre aux travailleurs de la santé de partout au pays de commencer immédiatement à fournir des soins», a déclaré Ford.

Le premier ministre a déclaré que la province n’offrait pas d’incitatifs financiers au personnel de la santé qui envisageait de venir en Ontario.

S’appuyant sur ses efforts pour augmenter les effectifs, le gouvernement a déclaré qu’il était également prêt à autoriser les professionnels de la santé, y compris les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les inhalothérapeutes et autres, à travailler en dehors de leurs responsabilités ou cadres habituels. “Tant qu’ils ont les connaissances, les compétences et le jugement pour le faire”, indique le communiqué.

Aucun détail n’a été fourni sur la manière dont le « jugement » et les « connaissances » des travailleurs de la santé seraient évalués.

“Cela offrira aux hôpitaux et à d’autres établissements plus de flexibilité pour garantir que les professionnels de la santé remplissent les rôles les plus demandés au bon moment.”