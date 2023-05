L’Ontario va dissoudre la région de Peel, selon une source

Le gouvernement de l’Ontario annoncera son intention de dissoudre la région de Peel jeudi, a déclaré une source à CTV News Toronto.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, devrait tenir une conférence de presse avec les maires des trois municipalités de Peel, a indiqué la source.

Cette décision devrait ouvrir la voie à Mississauga et à Brampton pour devenir des villes indépendantes, mais on ne sait pas quel sera le sort de Caledon.

La mairesse Annette Groves a déclaré à CTV News Toronto mercredi soir qu’elle n’avait pas encore été informée de la proposition. Cependant, on lui a demandé d’être à Queen’s Park pour 13 h jeudi.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que le premier ministre Doug Ford a déclaré aux journalistes qu’il était «pour une Mississauga indépendante».

Ford a également déclaré la semaine dernière qu’une annonce sur l’avenir des villes qui composent la région de Peel arriverait « très, très bientôt ».

En novembre, le gouvernement Ford a nommé des facilitateurs pour évaluer les gouvernements régionaux de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York et déterminer « la meilleure combinaison de rôles et de responsabilités entre les municipalités de palier supérieur et inférieur dans ces régions ».

« J’ai toujours été pour une Mississauga indépendante. Vous ne pouvez pas avoir une ville de la taille de Mississauga, près de 800 000 habitants et elle continue de croître, étant liée à d’autres juridictions », a déclaré Ford lundi. « Nous allons donc continuer à soutenir Mississauga. Mon travail consiste à m’assurer que les habitants de Mississauga obtiennent les meilleurs services dont ils disposent et que nous continuons à améliorer les services.

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, réclame depuis longtemps la séparation de Mississauga de la région de Peel et a suggéré qu’une telle mesure permettrait aux contribuables d’économiser 1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie.

Cependant, le maire de Brampton, Patrick Brown, a déclaré que sa ville devait être «reconstituée» en cas de dissolution de la région de Peel.

« La réalité, c’est que nous avons deux usines de traitement de l’eau qui se trouvent toutes les deux à Mississauga. Brampton a payé 40 % du coût de ces installations. Notre quartier général de la police de Peel est à Mississauga. Essentiellement, le maire Crombie veut un tour gratuit. Ce n’est pas le pays des merveilles du Canada. Elle ne peut pas avoir un tour gratuit sur le dos des contribuables de Brampton », a déclaré Brown au CP24 mardi.

Crombie a prévu une conférence de presse à 15 h 30 jeudi aux côtés des membres du conseil.

Les responsables de son bureau ont seulement déclaré que Crombie fournirait « une mise à jour sur Mississauga ».



